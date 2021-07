Rocío Carrasco será defensora de la audiencia de ‘Sálvame’ en su vuelta a Telecinco

La tarde del lunes 5 de julio de 2021 llegó con una bomba de la mano de Telecinco: Rocío Carrasco fichaba por ‘Sálvame‘. Ante la sorpresa de sus colaboradores, el equipo desvelaba que la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ revelaría a los espectadores el miércoles de la misma semana cuál sería su rol en el programa. Ahora, por fin conocemos la respuesta: ejercerá como nueva defensora de la audiencia, aunque con ciertos cambios, tal y como ella misma explicó en el programa.

Rocío Carrasco explica cuál será su papel en ‘Sálvame’

El programa del 7 de julio comenzaba con la protagonista del día, Rocío Carrasco, entrando en el plató de ‘Sálvame’, que se encontraba completamente vacío, con una misteriosa caja. Los colaboradores, mientras tanto, debatían sobre el posible papel de la hija de Rocío Jurado desde el plató en el que se realizan los debates de ‘Supervivientes‘. Preguntada por Jorge Javier Vázquez, Carrasco desvelaba que entrar en el plató de ‘Sálvame’ le había producido «un compendio de emociones». Narraba también cómo habían sido las semanas posteriores al fin de su docuserie, en las que estuvo «tomando tierra». La colaboradora dejó claro que este fichaje se había producido «hace 4 días», y que no estaba previsto con anterioridad, pese a lo que se había comentado. «Cuando me lo propusieron, me puse un poco nerviosa, y pregunté si podía pensármelo y responder al día siguiente», aseguraba. «Miré a Fidel, y él me dijo: ‘Ya lo tienes decidido. Si estás bien y estás fuerte, hazlo'», contaba.

Ya al final de la tarde, al contrario de lo que había anunciado el programa, Carrasco por fin pudo concretar cuál sería su papel en el formato, como parte de la sección «Hable con ella», en un claro guiño a su participación en ‘Hable con ellas‘. «Yo he venido al programa para escuchar, que creo que es una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo y se ha hecho ahora. Creo que es importante escuchar a todo el mundo», aclaró la madrileña, dispuesta a dar voz a los seguidores del programa que tengan algo que decir sobre lo que se hace en el mismo. Además de eso, Carrasco añadió un matiz a su papel como defensora de la audiencia: «vamos a dar cabida a espectadores conocidos y famosos y que se encuentran en la misma situación o similar a la mía, de los que se dicen cosas que no son, que son fácilmente demostrables y yo pongo mi teléfono a su disposición». Un papel en el que Carrasco podrá recibir mensajes, audios o vídeos que empezará a compartir en ‘Sálvame’ a partir de la próxima semana, tal y como ella misma confirmó.

¿Qué pensaba Mila Ximénez de Rocío Carrasco?

En su entrada al estudio, Rocío Carrasco se emocionaba al descubrir que, tras su fallecimiento, el plató ahora llevaba el nombre de Mila Ximénez. Tras la polémica asistencia de Antonio David Flores al entierro de la colaboradora, Jorge Javier Vázquez desvelaba cuál era la opinión de Ximénez sobre la docuserie de Carrasco. «‘Con todo lo que yo he visto, Antonio David no es un maltratador; Antonio David es un torturador’. Esas fueron las palabras de Mila», aseguraba el presentador. La hija de la Jurado, por su parte, la recordaba con cariño: «Mila ha sido una mujer que conocí cuando yo era muy pequeña y la conocí mucho. Siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mí«.