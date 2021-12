Rocío Flores aclara por qué no llama a Rosa Benito: «No es orgullo, es dolor»

El cruce de reproches entre Rocío Flores y Rosa Benito no cesa. Ambas han presumido siempre de mantener una buena relación, pero parece que ahora tienen varias disputas que aclarar y muchos temas de los que hablar. La hija de Rocío Carrasco ha vuelto a dedicar unas palabras a su tía en ‘El programa de Ana Rosa‘ que dejan claro que la mayor de los Flores está muy dolida.

Rocío Flores responde a Rosa Benito en ‘El programa de Ana Rosa’

Rosa Benito se mostró segura de sí misma en ‘Ya son las ocho‘ y confesó que ella no iba a llamar a su sobrina porque no cree que tenga nada por lo que pedirle perdón. Un mensaje que no ha sentado nada bien a la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. «Si yo me hubiese equivocado y actuado mal, te aseguro que soy la primera persona en levantar el teléfono, porque lo he hecho con todo el mundo a lo largo de mi vida cada vez que me he equivocado. Nunca se me caen los anillos por pedir disculpas», decía muy seria Flores.

La hija de Antonio David Flores piensa que la exmujer de Amador Mohedano está actuando injustamente. «Al final pagué yo el pato. Ella estaba enfadada con Lecquio y lo pagué yo», afirmaba. Además, Flores continuaba sin dar crédito por el hecho de que su tía pensara que se reía de su dolor: «Si piensa eso, me está demostrando que no me conoce en absoluto. Eso sería lo último que haría».

La verdadera razón por la que Flores no llama a Benito

Rocío Flores tiene claro que no va a levantar el teléfono porque está muy dolida. Como ha mencionado, nunca ha querido contestar públicamente ni a Belén Esteban ni a otras figuras televisivas que hablan de ella, pero con Benito sí que responde porque le hizo daño lo que dijo. «Me pareció muy mal que ella se quejara de que Lecquio utilizaba a su hija y luego ella cogiera y utilizara a mi madre para hacerme daño a mí», mencionó la colaboradora en plató, asegurando que no llamaba «por dolor, no por orgullo».