Rocío Flores se rompe en ‘Supervivientes’ ante las confesiones de Melyssa y Omar Sánchez

El martes 15 de junio, Carlos Sobera volvió a ponerse al frente de una gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘, en la que contó con la presencia de Rocío Flores, entre otros colaboradores. Una gala en la que el programa inauguró el puente de las emociones con Melyssa Pinto y Omar Sánchez, cuyas confesiones desataron el llanto de Rocío Flores en plató.

Rocío Flores, emocionada en ‘Supervivientes’ ante las declaraciones de Melyssa

Tras las declaraciones de los dos concursantes, los cuales conmovieron a muchos en plató, momento en el que Marta López señaló sobre Flores que «te he visto muy emocionada cuando estaba contando lo que le pasaba con su familia», en referencia a Omar. «Me ha pasado con los dos. Yo he pasado por ese puente y, al final, el abrirte al cien por cien y dar ese paso, no sois conscientes de lo que te hace crecer en el concurso, aunque luego a veces, te rayes«, confesó Rocío, con lágrimas en los ojos.

«Es verdad que me he sentido bastante identificada con los dos por el tema de la familia, no sé por qué, quizás porque, para mí, mi familia es lo más importante», confesó la colaboradora, incapaz de contener el llanto. De hecho, Sobera quiso conocer las opiniones de otros de los presentes, que elogiaron el comportamiento de Omar y lo buena persona que era considerado por muchos, momento en el que Flores continuó llorando, algo que no pasó desapercibido al presentador. «¿Qué es lo que se te está moviendo por dentro?», planteó Carlos, a quien la madrileña declaró que «es el puente de las emociones y se te remueve mucho todo».

«El tiempo se va y no vuelve»

La colaboradora hizo entonces referencia a las palabras que había lanzado el defensor de Alejandro Albalá, a raíz de la promesa de Omar de pasar más tiempo con sus seres queridos. «Tiene mucha razón lo que dice él, que es más o menos lo que yo dije en mi puente: el tiempo se va y no vuelve y hay que aprender a valorar un montón de cosas», manifestó Rocío, emocionada, a quien se sumó Carlos al añadir que «y las oportunidad que se van, pueden no regresar nunca». «Sobre todo, lo que ha dicho Melyssa. Las personas más fuertes cogen esos malos momentos lo convierten en algo positivo. Y creo que es una lección lo que ha dado Melyssa esta noche«, alabó la colaboradora,