Rockmond Dunbar abandona ‘9-1-1’ por no querer vacunarse

Los espectadores de ‘9-1-1‘ anoche se toparon con la sorpresa de la abrupta marcha definitiva (o al menos eso parece) de Michael Grant, el personaje interpretado por Rockmond Dunbar. Sin embargo, hoy hemos conocido que detrás de este movimiento, que dejó a muchos espectadores desconcertados, no se esconde ninguna decisión creativa sino la negativa del actor a cumplir los protocolos anti-COVID impuestos por Disney.

Rockmond Dunbar en ‘9-1-1’

Desde hace unas semanas la compañía exige vacunarse a los trabajadores de la mayoría de sus producciones (incluidos, claro está, los miembros del reparto). Y, según ha desvelado Deadline, Dunbar habría solicitado una exención por razones religiosas y médicas. Tras analizar la petición, el estudio detrás de ‘9-1-1’, 20th Television, productora propiedad de Disney TV Studios decidió rechazarla, así que el actor tomó la decisión de abandonar la serie de FOX porque no estaba dispuesto a vacunarse para seguir trabajando.

Dunbar, no obstante, ha aclarado en un comunicado que no es anti-vacunas. «Solicité un acuerdo por razones religiosas y médicas conforme a la ley y, lamentablemente, mi empresa me lo negó. Mis sinceras convicciones religiosas y mi historial médico privado son aspectos muy íntimos y personales de mi vida de los que no hablo públicamente, y no tengo ningún deseo de empezar a hacerlo ahora», defiende el intérprete estadounidense, que llevaba en ‘9-1-1’ desde su estreno en 2018.

«He trabajado como actor en este negocio durante treinta años, pero mis papeles más importantes son como marido y padre de nuestros cuatro hijos pequeños. Como hombre que camina en la fe, espero con ansias lo que me depare el futuro. He disfrutado de las últimas cinco temporadas con este reparto y equipo maravilloso y apreciaré el tiempo que he tenido la bendición de pasar en esta serie. Les deseo a todos los involucrados nada más que lo mejor«, concluye.

Una réplica tan escueta como tajante

Poco después, 20th Television respondió al actor con su propio comunicado en el que rehuye la polémica y se limita a recordar el nuevo protocolo sanitario, que ya provocó la salida de Emilio Estévez de ‘Somos los mejores: Una nueva era‘. «Nos tomamos muy en serio la salud y la seguridad de todos nuestros empleados y hemos implementado un proceso de confirmación de vacunación obligatorio para quienes trabajan en la Zona A en nuestras producciones. Con el fin de garantizar un lugar de trabajo más seguro para todos, el personal de la Zona A que no confirme su estado de vacunación y no cumpla con los criterios de exención no será elegible para trabajar«.