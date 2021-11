Rodri deja claros sus sentimientos a Adara en ‘Secret Story’: «Quiero todo contigo»

Telecinco arrancó la octava gala de ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ en la tarde del 2 de noviembre con un anuncio muy especial: Rodri Fuertes tendría un encuentro con Adara Molinero dentro de la casa. Una reunión entre la antigua pareja que se producía después de la insistencia tanto del programa como de la madrileña por que Fuertes interviniera por fin públicamente, más allá de sus mensajes, y aclarase por fin lo que sentía por la ganadora de ‘GH VIP 7‘, algo que terminó sucediendo.

Rodri y Adara se abrazan en su reencuentro en ‘Secret Story’

«Estoy muy nervioso, hacía mucho que no venía aquí. Estoy feliz de verla y de animarla», confesaba Fuertes, al comienzo de la gala, cuando Sobera pudo charlar con él un momento. «Me ha hecho pensar que quiero intentarlo, ver si podemos seguir adelante», confesó el madrileño, quien añadió que «si ella quiere, estoy dispuesto a intentarlo». Asimismo, el visitante reconoció sobre Molinero que «al principio no podía verla y cuando me puse y vi lo que sentía, me fue despertando sentimientos» y compartió su «necesidad de protegerla muy grande y la quiero muchísimo». Finalmente, la pareja pudo reencontrarse, con una pantalla entre ambos, con el fin de evitar posibles contagios Covid, por lo que no tuvieron contacto físico más allá del plastico. Una reunión en la que los dos madrileños se mostraron muy felices y que Fuertes aprovechó para dejar claro todo lo que había pasado por su cabeza desde que su exnovia ingresó en el reality.

«Llevas dando vueltas a la misma pregunta. Llevo pensando muchos días, fuera es muy difícil todo», arrancó el visitante, antes de asegurar que «te contesté por un mensaje» y recalcar lo que siempre había querido decirle. «Quiero todo contigo, que lo intentemos a tope. Hay muchas cosas de las que hablar, pero fíjate en lo bueno, olvida lo malo», manifestó Fuertes, tras lo cual confesó que «te veo todos los días, te recuerdo todos los días». «Aunque no habíamos hablado en semanas, quería que supieras que estaba aquí. Sabes que si entro, es porque algo hay», recalcó el madrileño, quien animó a Molinero a que «estés tranquila, que disfrutes. Si dentro estás un poco sola, tienes fuera muchísimas personas» e incluso señaló que tanto Julen de la Guerra como Sandra Pica, con los que la concursante tenía más contacto últimamente, «son muy buena gente».

¿Qué os ha parecido este reencuentro? ¿Os ha gustado? ???? Quiero una historia de amor como la de ellos

?? Me ha dejado frío, sinceramente#SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/EXh5s3Qxnf — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 3, 2021

«No te hace falta nadie para brillar»

Aprovechando la visita, además, Fuertes quiso dejarle claro a Molinero que «no hay ningún enfrentamiento con tus padres, está todo bien», a raíz del mensaje de Lucía Pariente que generó muchas dudas en la madrileña y que incluso propició que su padre interviniera en directo. «No sabes lo difícil que es estar aquí, porque pienso continuamente en ti, también creo que hay cosas que hablar. Te quiero muchísimo«, declaró Molinero. «Ten claro que te quiero con locura, si no, no estaría aquí», señaló por su parte Fuertes, tras lo cual aseguró no estar molesto con ella por nada de lo que hubiera dicho.

«Fuera te estoy esperando, no te preocupes», subrayó el visitante, para después instar a la concursante a disfrutar y a que «no sufras más». «Sabía que lo quería y aquí ya fue darme cuenta de que no podía vivir sin él», compartió Molinero, cuando Sobera intervino para charlar con la pareja, momento en el que la madrileña reconoció estar contenta con las palabras de Fuertes. «Ella sabía que yo lo quería todo, pero entramos en un bucle muy malo hasta que pasó lo que pasó. Ella sabe que la quiero, lo que pasa es que es muy cabezota«, explicó el madrileño, antes de la despedida, en la que le pidió a la concursante «que seas tú misma, no necesitas a nadie para sobresalir. No te hace falta nadie para brillar». «Me gustas tú, todo lo que hagas está bien», concluyó Fuertes, ante una sonriente Molinero.