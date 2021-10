Rodri Fuertes interviene en ‘Secret Story’ para dar ánimos a su exnovia Adara

Algo más de una semana después de que Adara Molinero entrara en ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ antes de convertirse en concursante oficial tras la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo, la madrileña fue sorprendida durante la gala del jueves 7 de octubre cuando, en directo, por su expareja, Rodri Fuertes. El exconcursante de ‘GH 17‘ quiso intervenir con el fin de dar ánimos a Molinero, quien había experimentado un importante bajón en los últimos días y también había tenido muy presente al madrileño.

Jorge Javier habla por teléfono con Rodri Fuertes en ‘Secret Story’

Antes de poder hablar con Molinero, Fuertes mantuvo una breve conversación telefónica con Jorge Javier Vázquez, ante quien reconoció que «estoy acostumbrándome a lo que está pasando». El presentador quiso dejar claro entonces que el madrileño intervenía «de forma gratuita y para apoyar a Adara», tras lo cual Fuertes confesó que «verla así no me hace bien y todo lo que pueda ayudarla a que lo disfrute, voy a hacerlo, porque una cosa no quita la otra», en referencia a su reciente ruptura. Además, el madrileño explicó sobre su relación con la ganadora de ‘GH VIP 7‘ que «hay cosas donde chocamos y no es que uno no quiera al otro. A veces no te entiendes», al igual que «lo intentamos muchas veces y vimos que no salía. Ha pasado muy poco tiempo y es duro». «Tiene que hacer su vida, sé que puede pasar y, si ocurre, qué le voy a hacer», añadía el exnovio de Molinero, acerca de la posibilidad de que ella encontrara pareja, después de manifestar que «no tengo intención de conocer a nadie».

El programa emitió entonces un resumen del bajón que Molinero había sufrido, en el que confesaba en el Cubo que «me está superando un poco la situación». «Me siento desubicada y sola. La gente que me sigue espera mucho de mí y siento mucha presión», declaraba la madrileña, entre lágrimas, antes de recordar su relación con Fuertes en compañía de Cristina Porta. El programa convocó entonces a la madrileña en una estancia de la casa de los secretos, con el fin de que pudiera hablar por teléfono con su exnovio. «Estate tranquila, no pasa nada, está todo bien», recalcó Fuertes, tras lo cual le recordó que «yo nunca entraría a nada, ni hablar de nosotros ni nada, pero he visto cómo estás y no puedes estar mal, tienes que estar feliz«. «Hemos vivido cosas muy buenas, otras no tanto, y eso es lo importante», prosiguió el madrileño, antes de declarar que «te he conocido en un montón de momentos en los que no te ha visto la gente». «No te mereces estar mal, triste. Eres luchadora, eres constante. Tienes algo precioso en tu vida y es por lo que estás ahí para darlo todo», le recordó Fuertes.

Adara, rota en su conversación con Rodri #SecretGala4 pic.twitter.com/XhEK0k6RpP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 7, 2021

«No se puede forzar»

Adara Molinero, emocionada al hablar con Rodri Fuertes en ‘Secret Story’

El madrileño quiso dejar claro que «la gente te quiere por cómo eres. No pienses si está bien o está mal», al igual que recordó que «te dije que, pasara lo que pasara, iba a estar ahí» y la animó a «darlo todo y ser tú. Que la gente te conozca. Quien no te quiera conocer, ellos se lo pierden«. «Discúlpame porque hable de ti o de la situación», declaraba entonces una emocionada Molinero, a quien Fuertes aseguró que «no tienes que disculparme de nada», para después incluso añadir que «habla lo que quieras, desahógate lo que quieras. No tengas miedo de decir lo que quieras decir«. «Lo único que quiero es que estés tranquila todo el concurso», manifestó Fuertes. «Aunque no estemos juntos, pienso muchísimo en ti y te quiero mucho. Sentía mucha necesidad de decírtelo», confesó la madrileña, incapaz de parar de llorar, antes de ser correspondida con el mismo sentimiento.

Además, la ganadora de ‘GH VIP 7’ agradeció la llamada, momento en el que su exnovio señaló que «no me tienes que dar las gracias. Disfrútalo y no pienses en nada más», después de aconsejarle que «no lleves tu cabeza fuera, porque no merece la pena». «Si te dan bajones, tú remonta. Has tocado fondo muchas veces y siempre has salido adelante», prosiguió el exconcursante de ‘GH 17’. Tras concluir la conversación, Molinero admitió que «le amo con todo mi corazón, pero no puede ser. Y siento mucha rabia todos los días». Vázquez quiso saber por qué no había funcionado la relación: «porque quiere unas cosas, él está en un momento de la vida, y yo quiero otras. No se puede forzar». «Yo quiero construir una familia, vivir con esa persona. Y no ahora mismo, pero más adelante quiero tener otro hijo», añadió Molinero, quien había notado de su expareja «como que no estaba preparado, es totalmente respetable». «Necesito seguir para delante, no puedo estar esperando a que a él le apetezca», concluyó la madrileña.