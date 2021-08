Rosa Benito devuelve las palabras de cariño a Rocío Carrasco: «Ella es mi sobrina»

Rosa Benito ha querido protagonizar un acercamiento con Rocío Carrasco, después de que esta tuviera unas palabras de cariño para ella en ‘Sálvame naranja‘. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ cargó contra la mayoría de la familia Mohedano, dejando a un lado a Benito: «Rosa ha sido más… Ha tenido sus cosas, ha sido más cascarón de huevo, como cuando los niños juegan y nunca la lleva. Ha sido diferente. No siendo de mi sangre, conmigo ha sido diferente«.

Rosa Benito y Rocío Carrasco

Benito ha contestado a la entrevista de su sobrina, mostrándose muy agradecida por lo que ha dicho de ella. «Yo lo agradezco y a mí me encanta, han sido unas palabras muy bonitas, pero hemos estado siempre todos ahí», recalcó la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Benito ha corroborado las palabras de Carrasco, demostrando el cariño que existe entre ellas: «Doy todo lo que siento, pero porque yo me he sentido así y es que ella es mi sobrina, no hace falta la sangre para estar ahí con ella y ella conmigo«.

A quien sí ha atacado ha sido a José Ortega Cano, asegurando que Carrasco tenía mucha razón en sus acusaciones. «Lo que dice Rocío de José, pues tiene razón cuando dice que habla sin saber. A él le han contado y, lo que no puedes es echarte para atrás. Rectifica y ya está, no pasa nada», aseguró la colaboradora, condenando que Cano hubiera mentido sobre su conocimiento de los documentos de Jurado.

El recuerdo de Rocío

Benito ha asegurado que no está preocupada por el contenido de la próxima docuserie de Carrasco, ‘En el nombre de Rocío‘. La colaboradora ha explicado que no le importa que critique a la familia, mientras que no toqué el recuerdo de su madre Rocío Jurado. «A mí me da igual que nos ponga todos verdes, pero lo único que pido es que nadie manche la figura de Rocío Jurado. Vamos a esperar al otoño y vamos a ver lo que pasa», concluyó Benito.