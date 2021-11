Rosario se replantea su relación con Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’

A pesar de que ‘La isla de las tentaciones‘ llevaba poco recorrido en su grabación, la segunda entrega del reality, emitida la noche del 17 de noviembre, mostró a una Rosario Cerdán que comenzaba a cuestionarse seriamente su relación con Álvaro Boix. La valenciana había experimentado un importante acercamiento con Suso, uno de los solteros del programa, lo que le había hecho replantearse lo que había vivido junto a su pareja.

Rosario confiesa sentir cierta atracción por Suso en ‘La isla de las tentaciones’

«Estoy bien, pero tengo una lucha interna, sentimientos encontrados», confesaba Cerdán, al recibir la visita de Sandra Barneda antes de la primera hoguera. La valenciana explicó que «vine aquí segurísima de que Álvaro, por cualquier calentón, iba a caer y que a mí no me iba a pasar nada, que ningún chico me iba a provocar ningún tipo de sentimiento, y me he encontrado que con Suso me siento cómoda y me da un poco de miedo, la verdad». Asimismo, la novia de Boix añadió que «me he dado cuenta de que mi relación estaba bastante descuidada» e incluso observó que «se habían perdido los detalles, el cariño, la comunicación, sobre todo. Y el poder venir aquí, hablar y que me escuchen, que es algo tan básico, para mí es un mundo».

«Me he cansado de pedirle a Álvaro más. Para mí esta experiencia es importantísima para que él pueda demostrarme que me quiere», reconoció la valenciana, quien continuó en la misma línea en la hoguera, horas más tarde. «Me siento descolocada. No me esperaba el conectar con una persona y sentirme tan cómoda con alguien en tan poco tiempo», reconoció la participante, sobre su relación con Suso. A pesar de todo, Cerdán dejó claro que «sigo queriendo a Álvaro, pero una cosa no quita la otra», razón por la que «necesito ver las imágenes, porque creo que me van a aclarar muchísimo lo que me pasa, lo que estoy sintiendo, y voy a poder expresarlo mejor». La valencia pudo ver entonces imágenes en las que Boix flirteaba un tanto con una de las solteras y se mostraba bastante cercano, algo que no sorprendió a Cerdán, puesto que «es lo que yo me esperaba: que esté cachondísimo, de fiesta. Qué vergüenza».

¿Entendéis la reacción de Rosario al ver las primera imágenes? ???? Por supuesto

?? Para nada ???? #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NiTm6eSk2w — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

«Me cabrea lo que he visto»

Rosario Cerdán junto a sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’

«Esto es lo que pensaba que hacía mi novio cuando no estaba conmigo. Es por lo que él me decía que estaba loca, que no era así», protestó Cerdán, molesta por el hecho de «que me haya sentido inferior e insegura durante tantos años de mi vida, por un tío así». «Aquí me estoy creciendo y no voy a parar», prometió la valenciana, tras lo cual vio más imágenes de su novio, entre las que se lo podía ver sentado muy cerca de una de las solteras, a la que incluso pedía que apretara los pechos para luego palparlos ligeramente. «Es algo totalmente sexual, no tienen ninguna comunicación», trató de animarla Gal·la Mora, a quien se sumaron el resto de participantes para dar su apoyo a Cerdán.

«Él sabe que por aquí no paso. Este guarreo, ¿de qué vas? ¿Me has querido alguna vez en tu vida?«, planteó la novia de Boix, enfadada. La participante recordó entonces que «nadie daba un duro por nosotros y yo apostaba por que les íbamos a dar en la cara», para después apostar por que «a él ya se le ha olvidado todo». «Él sabrá. Yo voy a seguir disfrutando de la experiencia. Esto no me va a echar abajo: todo lo contrario, me hace ser más fuerte», aseguraba Cerdán, muy segura, antes de concluir la hoguera confesando que «me cabrea ver lo que he visto». «Me parece de baboso, de impresentable. Le mueven los calentones y no piensa con la cabeza«, criticó la valenciana.