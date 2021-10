RTVE Play celebra el 20º aniversario de ‘OT’ rescatando casi todas las ediciones

El 20º aniversario de ‘Operación Triunfo‘ está llenando de nostalgia a los seguidores del formato, quienes no paran de recordar los momentos más destacados del talent show. Para conmemorar esta fecha, RTVE Play ofrece íntegras casi todas las ediciones del formato, una manera de poder revisionar la historia del concurso, ya que se publicarán las galas semanales.

Varios concursantes de ‘Operación Triunfo 1’ durante una de las galas

Durante toda la semana de aniversario, la plataforma de RTVE tendrá disponible todas las ediciones que se emitieron en la cadena pública, una cada día. En concreto, los espectadores podrán ver de nuevo ‘OT 1’ , ‘OT 2’, ‘OT 3’, ‘OT 2017’ y ‘OT 2018’. La primera se publicará el 18 de octubre, mientras que la última será el día 22, la misma fecha en la que arrancó por primera vez el formato en 2001.

Aunque las galas de ‘OT 2020′ siguen disponibles en la web de la Corporación, y las de primera edición continúan en YouTube desde 2017, lo cierto es que se trata de una manera de rescatar aquellas menos accesibles para el gran público. De hecho, no existe apenas contenido de las ediciones que se emitieron después del éxito de la primera y que ganaron Ainhoa Cantalapiedra y Vicente Seguí.

Sin homenaje en La 1

El aniversario de ‘Operación Triunfo’ parece que no tendrá cabida en el canal principal de la Corporación. Aunque la parte digital sí apostó por generar contenidos sobre el cumpleaños del formato, La 1 no emitirá ningún especial ni tiene programada alguna gala a corto plazo. Esta decisión no es entendible para algunos exconcursantes como Naím Thomas, quien lo comentó durante su entrevista en FormulaTV. Además, Noemí Galera, directora de la Academia de las últimas ediciones y responsable de casting de Gestmusic, también criticó esta decisión en sus declaraciones para «Fórmula OT».