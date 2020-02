Rubén, de ‘La isla de las tentaciones’: ‘Me han ofrecido 5.000 euros por trabajar como gigoló’

El pasado lunes 17 de febrero se estrenó ‘La habitación del pánico‘ en Cuatro y Divinity. En la primera entrega del mismo, el invitado fue Rubén, el soltero más mediático de ‘La isla de las tentaciones‘, ahora también confirmado nuevo tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘. El chico analizó las consecuencias que le ha traído a su vida el reality y decidió responder tajante a los rumores que apuntaban a que también ha trabajado como gigoló de lujo en el pasado, antes de entrar en el formato de Cuarzo Producciones para Mediaset España.

Rubén en ‘La habitación del pánico’

La propuesta que recibió Rubén

Él mismo ya se encargó de desmentir la información días atrás pero quiso remarcarlo ahora también. «Jamás he necesitado tener relaciones sexuales por dinero«, fue la rotunda respuesta de Rubén a la pregunta. Reconoció que es un rumor que le da igual, incluso le causa risa, pero que ya le cansa. «Es un tema que ha afectado bastante a mi familia«, confesó también. Peso a ello, sí confesó que ha recibido este tipo de propuestas anteriormente, incluso por valor de 5.000 euros, pero siempre las ha rechazado. Por ello, Maestro Joao quiso saber si llegaría aceptarlas en el caso de necesitar dinero, a lo que Rubén contestó: «Realmente lo podría hacer si veo que mi madre necesita con urgencia cualquier tipo de necesidad, por ella sería capaz de hacer de todo».

No tuvo sexo con Fani en la isla

En la entrevista también confirmó que no llegó a tener sexo con Fani en la isla, pese a lo que muchos creían. «Está bien que te dejes llevar en la experiencia pero hacerlo allí era pasar de más«, explicaba ante la sorpresa de algunos colaboradores. «Si hay tiempo para hacerlo se hace fuera, no fue un gatillazo«, quiso aclarar antes de recibir más preguntas. También explicó que no le importa realmente que se vean esas imágenes pero que por otro lado, «he entrenado a niños a los que tengo que tener respeto».

¿Por qué se fue solo?

Esto no fue lo único de lo que habló de Fani y es que el chico confesó que durante el concurso se sintió «muy agobiado» por ella. La presentadora Nuria Marín quiso saber por qué siguió con ella cuando esta dejó a Christofer si realmente estaba tan agobiado, a lo que Rubén respondió sin problema alguno: «Fani era para mí un pilar en la casa y me dejé llevar, no estaba engañando a nadie«. Y es que el irse solo del programa fue algo que pasó después: «Las cosas suyas las arregla ella y yo lo mío, ¿si me quiero dejar llevar por qué tengo que cortar algo?«.