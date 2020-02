Rubén (‘La isla de las tentaciones’) aclara los rumores sobre trabajar como gigoló y su relación con Fiama

‘La isla de las tentaciones‘ afronta su recta final y Rubén Sánchez está en boca de todos por su relación con Fani, que fue infiel a su novio Christofer con el exfutbolista. Sin embargo, Rubén ha sido noticia en los últimos días por causas diferentes: algunos fans del programa lo han relacionado sentimentalmente con otra de las concursantes, la canaria Fiama Rodríguez.

Rubén y Fiama, en ‘La isla de las tentaciones’

Tras días y días soportando el peso de los rumores, Rubén se ha pronunciado a través de redes sociales: «Con Fiama no he tenido nada, absolutamente nada. Ni antes, ni ahora, ni durante, ni nunca«, ha remarcado el empresario, dejando claro que Fiama es «como una hermana pequeña» a la que quiere «un montón». «Dejad el tema porque no hay nada», ha sentenciado.

No era el único punto del día en la agenda de Rubén, que también quiso desmentir el rumor de que haya trabajado como «chico de compañía» alguna vez. «Yo me parto la polla. La gente que no me conoce sale una noticia y puede pensar 50.000 historias. La gente que me conoce y se ríe pues así estoy, riéndome un rato», ha explicado antes de pedir que cesasen los comentarios: «Gracias a dios no me afecta ni en mi negocio ni en nada, pero sinceramente, las bromas llega un punto que ya cansan«.

Ni gigolo de lujo, ni está con Fiama ojo a lo que acaba de publicar Rubén: pic.twitter.com/hFBdLsvAgl — Sofia Rossi (@sofiaro4) February 8, 2020

¿Futuro con Fani?

La infidelidad de Fani a Christofer y los gritos desconsolados del chileno por la playa dieron la vuelta a España. Ahora está por ver si todo ese sufrimiento ha supuesto el inicio de otra pareja o si, por el contrario, la historia de Rubén y Fani se queda en un tórrido romance en la isla. En su último encuentro hasta la fecha, Rubén le ha pedido calma: «No quiero verte triste, que parece esto una despedida hasta nunca. Hemos estado muy bien». Después, ante las cámaras del programa, aclaraba sus pensamientos: «Para mí no es una despedida. Es un hasta luego, veremos después lo que pasa«.