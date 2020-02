Rubén y Violeta, críticos con Fani en ‘Mujeres y hombres y viceversa’: ‘¿Alguien apuesta un duro por ella?’

La tarde del miércoles 19 de febrero, Rubén Sánchez se estrenó como tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa‘, en el marco de su semana especial con invitados de ‘La isla de las tentaciones‘. Un debut en el que la extentación pudo ver imágenes inéditas de Fani Carbajo antes de que arranque ‘Supervivientes 2020‘, en las que la actual pareja de Christofer Guzmán reconoció sentirse culpable por lo ocurrido presentado por Mónica Naranjo, tras lo cual Rubén se mostró muy crítico con ella.

Rubén y Violeta hablan de Fani en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

«Ella no me tiene que llamar ni darme explicaciones de ningún tipo», criticó Rubén sobre Fani, ante lo que Violeta Mangriñán señaló que la ahora concursante de ‘Supervivientes’ «precisamente no te llamó porque tú le dijiste chao, porque si no, está claro que te llama». «Tiene un morro… todo para quedar de súper jefa», criticó la opinionista. «Al final se ha dado cuenta de que ha errado y de que Christofer al final era su familia», opinó Rubén. «Ha vuelto con él más por pena que por sentimiento. Yo no la veo totalmente enamorada», añadió el recién estrenado tronista, antes de matizar que Fani no había vuelto con Christofer tanto por pena, si no porque «se cobija en él, es una persona que la quiere, la cuida, pero realmente, enamorada, yo no la veo».

«El único que la puede querer», lanzó Kiko Jiménez, a modo de pulla, ante lo que Rubén respondió que «supongo que habrá alguien más», antes de que su compañero recalcara el hecho de que Fani lo calificara como «el otro». «Me da igual. Al final es una persona despechada», replicó Sánchez, tras lo cual Nagore Robles manifestó que no estaba de acuerdo con dichas críticas. «Creo que el amor de tu vida no tiene por qué ser alguien con el que tengas muchísima pasión o atracción, como ocurrió con Rubén. Creo que puede ser alguien con quien te encuentres a gusto y que sepas que te quiere, que te hace mejor persona», opinó la presentadora.

¿Volverá a caer en la tentación?

Ante la opinión de Nagore, Violeta quiso exponer sus críticas hacia Fani, especialmente a raíz del reencuentro con Mónica Naranjo seis meses después de grabar el reality, en el que la exparticipante «se hizo la dura y a los cinco minutos estaba babeando» con Rubén «y luego entra el novio y ni parpadea». «Se pone a llorar cuando habla de lo que pasó con Rubén y cuando habla de lo que ella le hizo a Christofer, no se le cae ni una lágrima», criticó Mangriñan, antes de señalar que «en la isla han metido a cada tío…», haciendo referencia a los concursantes de ‘Supervivientes’.

«¿Alguien apuesta un duro porque no vaya a hacer lo mismo?», cuestionó Violeta, tras lo cual Rubén opinó que «pienso que no va a volver a errar pero, si lo hace, creo que Ferre es más de su estilo». «Yo creo que tampoco volverá a caer, sobre todo por no hacer daño y por su imagen, que sé que le importa», declaró Nagore, antes de preguntar a Sánchez si había percibido más llanto por parte de Fani hacia él que con Christofer. «Creo que era más cosa del despecho», declaró Rubén, quien apostó porque había habido «cierto cariño» durante el reencuentro seis meses después, nada más.