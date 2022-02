Rüya se confiesa a Han: "No somos tan diferentes, ambos amamos a personas a las que no podemos querer"

Rüya se confiesa a Han: "No somos tan diferentes, ambos amamos a...

Rüya cree que Anil le ha contado a Han lo que hace desde el tejado del edificio.





La joven le dice que se marchará de allí no sin antes confesarle que se alegra que Han haya vuelto a su casa con su familia. “Todos quería que regresaras. Te echaban mucho de menos”.





En medio de la discusión, Han le confiesa algo: “Sé que te intereso o lo que sea”, a lo que Rüya le contesta enfadada que no se atreva a menospreciar sus sentimientos. “Sé que no tengo un lugar en tu corazón”.

“No destroces tu vida”, le dice Han que le aconseja que no pierda más tiempo.

Rüya, que no va a quedarse callada, le dice que ella y Han no son tan diferentes: “Ambos amamos a personas a las que no podemos querer. Tú a una persona muerta y yo espero a un muerto".

Han, que no da crédito a lo que está escuchando, le dice a Rüya que cómo va a amar a un hombre que vio cinco minutos en una fiesta a lo que ella le responde: ¿Cuánto tiempo tardaste en amar a Inci?