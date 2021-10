‘Sábado Deluxe’ destapa la supuesta infidelidad de Isabel Pantoja a Paquirri

La idílica relación entre Paquirri e Isabel Pantoja podría no haber sido tan perfecta, según explicó Teresa Rivera durante su entrevista en ‘Sábado deluxe‘. La cuñada de la artista acudió al programa y desveló la supuesta infidelidad de la tonadillera al torero, justo antes de contraer matrimonio. De esta manera, se desvelaría un secreto que la madre de José Antonio Canales mantuvo oculto durante más de tres décadas.

Paquirri e Isabel Pantoja

El espacio de La Fábrica de la Tele comenzó sorprendiendo a los espectadores con las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre el día del enlace entre Pantoja y Paquirri: «Teresa recibe una información que cambiaría para siempre la imagen de su cuñada«, afirmó el presentador. Acto seguido fue ella misma la que lo aclaró: «Me dijeron que estaba engañando a mi hermano«, aseguró.

«No se lo dije a nadie, yo creo que me dio miedo«, admitió Rivera. De hecho, al ser preguntada por si el torero se enteró antes de morir, ella lo confirmó, aunque no estaba totalmente segura: «Dicen que le contaron algo, por eso pienso yo que quería separarse de Pantoja«, comentó. Sin embargo, al parecer, es un tema que todavía afecta a Rivera: «Muchas veces lo hablo con él», dijo señalando hacía el techo del plató.

Aunque la hermana de Paquirri no quiso desvelar el género de la persona con la que la cantante habría puesto los cuernos a Paquirri, se refirió a ella como «una amiga», una descripción por la que el resto de los colaboradores entendieron que se trataría de una mujer. Lo que sí confirmó Rivera es que la persona en cuestión estaba invitada al evento, además de estar presente en la casa de ambos, es decir, era del círculo cercano de la pareja.

Los desplantes de Pantoja a la familia Rivera

A pesar de que la posible deslealtad ocupó una gran parte del polígrafo de la madre de Canales Rivera, la cuñada de la tonadillera también sacó a la luz algunos problemas que tuvo con la artista. En concreto, habló del bautizo de Kiko Rivera en Cantora: «No tenía sitio para sentarme en la cena«, explicó. «Mi hermano se tuvo que enfrentar muchas veces a Pantoja«, sentenció.