Saca el féretro de su madre de la Iglesia después de que el cura se niegue a oficiar la misa en castellano

La madre de Lola falleció a los 95 años. La difunta tenía contratado un seguro de decesos en el que se explicitaban sus últimas voluntades, que uno de sus hijos se aseguró de apuntar en bolígrafo «porque el documento era un genérico».

Tras el fallecimiento, le recordaron al responsable de la funeraria que el compromiso era que la misa se oficiara en castellano. Al terminar los evangelios en castellano el sacerdote retomó el catalán. El religioso comunicó a la familia que ya había oficiado una parte de la ceremonia en castellano y ahora seguiría en catalán. Lola le comentó que era una última voluntad de su madre pero, según cuenta, «el cura se enrocó y no hubo manera».

La hija de la fallecida pidió al encargado de la funeraria que sacara el féretro de la iglesia y señala que el cura no hizo nada por evitarlo. Fueron hasta el cementerio y fue la propia Lola la que dijo unas palabras antes de enterrar a su progenitora.

La versión del cura es bien distinta. Mantiene que la noticia es falsa porque la familia pidió que la ceremonia fuera en castellano pero llevó el misal en catalán. Asegura que ofició en castellano el ritual y el evangelio y aduce que «la familia tiene ganas de llamar la atención con falsas habladurías».

Lola asegura que «no quería montar un circo» en el entierro de su madre. «Qué ganas puedo tener yo. Yo estoy por mi madre fallecida y para que se haga todo lo que quería y todo lo que no quería. Niega ser activista política así como su difunta madre. «Yo no soy creyente pero mi madre quería la misa en castellano porque era su idioma para hablar con Dios. Hablaba con Dios en castellano como hablaba con nosotros en castellano», mantiene. «Tener que sacar un féretro de una iglesia siendo tu madre es la cosa más alucinante y más ‘berlanguiana’ que me ha pasado en mi vida», apunta.

Puedes volver a ver la historia de la mujer que sacó el féretro de su madre del funeral porque el cura oficiaba la misa en catalán en Espejo Público a través de Atresplayer.