Safiye, entre la espada y la pared por Naci: “¿Si decido ir a Estados Unidos vendrías conmigo?”

Safiye ha visto una pequeña luz al final del túnel después de la confesión de Han: existe una posibilidad de que Naci se cure de su enfermedad.

Pero para ello, debe aceptar un tratamiento que se encuentra en Estados Unidos, algo que el profesor parece no estar dispuesto a hacer.





Safiye va a hacer todo lo posible para que Naci cambie de idea y acude a visitarle: “No permitiré que te mueras”, le asegura convincente de sus palabras.

Ella ya no contempla una vida sin el profesor: ya le ha perdido una vez y no va a soportarlo más: “Puedo soportar que estés enfermo, pero no que seas un cobarde”.

Pero Naci, que no quiere viajar solo a un país desconocido y enfrentarse a un tratamiento incierto, le propone a Safiye que le acompañe: “¿Si decido ir vendrías conmigo?”.

¿Podrá Safiye superar todos sus miedos para salvar la vida a Naci?