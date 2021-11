Sale a la luz el secreto de Luis Rollán en ‘Secret Story’

Los misterios con los que entraron los concursantes a ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ se han acabado. «El juego de los secretos» ha llegado a su fin y se han desvelado los últimos que quedaban por salir a la luz. Luis Rollán ha sido uno de los que ha tenido que dar explicaciones al respecto en la duodécima gala del reality, después de que Sandra Pica decidiera no arriesgarse al intentar adivinarlo.

Luis Rollán, en ‘Secret Story: La casa de los secretos’

«Soy amante de un presentador», leía desde plató Jorge Javier Vázquez. Acto seguido se mostraba la cara del dueño del secreto: Rollán. Ante la sorpresa de sus compañeros, el sevillano preguntaba: «¿Explico y desarrollo?» El presentador le daba paso a que contase la misteriosa historia que tenía a todo el plató en vilo, incluidos sus compañeros, quienes también querían saber más.

«Cuando hace dos años y medio termino mi relación, precisamente a los meses, en Barcelona y con una amiga, conozco a un chico que no sabía quién era ni él sabía quién era yo, porque no es español», comenzó narrando Rollán. El colaborador contó que no le gusta llamarle «amante», puesto que parece indicar que es «el otro». «No sabíamos cómo definir eso. (…) Yo le podría llamar rollo«, explicó.

«Después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y la última vez fue en agosto«, confesó ante la mirada de sus compañeros. El presentador le preguntó por la nacionalidad del hombre en cuestión y el concursante reveló que «trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos», aunque no dio muchos más detalles de su identidad.

Luis Rollán destapó más detalles sobre su amante

En un ejercicio de sinceridad, Rollán aseguró que el presentador es uruguayo. Aunque no quiso dar el nombre, el sevillano quiso dedicarle una bonitas palabras. «Aparte de que es un tío divino, yo le he ayudado mucho porque en este país tenemos la suerte de ver todo esto con la mayor normalidad del mundo. En otras partes, y dedicándose a la televisión, haciendo series y tal, no está tan bien visto. Me siento muy contento de haberle ayudado, escuchado y que aceptase lo que estaba sintiendo y viviendo», explicaba con emoción.