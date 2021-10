Sallywood, la foodie de ‘Veo cómo cantas’: la música en los genes y rugiendo en ‘El Rey León’

Sally Artigas sabe desde muy pequeña lo que es el mundo de la música, el talento, y es que siempre ha estado rodeada de grandes artistas en su familia. Su padre y sus hermanos cantan y su madre es una estupenda bailarina, un combo perfecto que le marcó el rumbo de su vida.

Actualmente se encuentra trabajando en su propio proyecto personal, que compatibiliza con su trabajo como vocal coach y los escenarios. Oportunidades no le faltan, desde luego, ya que forma parte del músical de ‘El Rey León’ en la Gram Vía madrileña.

A la joven cantante no le queda ninguna duda de cuál es su momento más especial. Aunque ya hayan pasado varios años, recuerda con emoción la primera vez que se subió a un escenario: “Siempre supe que quería ser cantante, y con eso me di cuenta de que la música era parte de mí, y que me llenaba”, ha confesado.

En ‘Veo cómo cantas’ ha deslumbrado con su enérgica y potente versión de la cañera canción ‘Mamma knows best’, de Jessie J, una actuación que ha dejado a más de uno boquiabierto.





¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en la entrevista y el mágico momento que nos ha regalado a capella!