‘Sálvame’ cierra filas en torno a Rocío Carrasco e ignora el especial de Olga Moreno

La tarde del 29 de julio, fueron muchos los seguidores de ‘Sálvame‘ que esperaron para ver si Rocío Carrasco se presentaba en el plató del programa de Telecinco para realizar su sección «Hable con ella». Un espacio en el que, según adelantaron algunos medios, la madrileña respondería a las declaraciones que Olga Moreno lanzó durante su especial ‘Ahora, Olga’, emitido la noche anterior. Sin embargo, Carrasco no solo no se presentó en el programa, sino que el formato tomó una decisión radical: ignorar por completo la entrevista de la sevillana.

El programa arrancó su emisión mostrando imágenes de Anita Matamoros, la hija menor de Kiko Matamoros, apostando así por centrarse en el distanciamiento entre padre e hija. De hecho, el día anterior, el colaborador acabó abandonando el plató, emocionado al hablar de la ausencia de contacto con su hija en su vigésimo primer cumpleaños, asunto que el programa quiso tratar la mayor parte de la tarde, con Carlota Corredera al frente. De hecho, la gallega lució un vestido rosa fucsia, color con el que se ha identificado a Carrasco y a sus seguidores a lo largo de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, un detalle que no pasó desapercibido para los espectadores.

Además, mientras unos aguardaban la presencia de Carrasco a pesar de que transcurría la tarde sin que el programa emitiera un solo cebo o hiciera mención sobre su sección o la intervención televisiva de la ganadora de ‘Supervivientes 2021‘, otros celebraban que el programa de La Fábrica de la Tele, misma productora que su docuserie, hubiera optado por no dar cabida a las declaraciones de Moreno. Mientras, los críticos con la madrileña ponían en duda su «valor» a la hora de hacer frente al especial de la sevillana o incluso había quienes achacaron el silencio de ‘Sálvame’ sobre ‘Ahora, Olga’ a la presencia de Corredera, quien siempre ha manifestado un férreo apoyo hacia su ahora compañera de programa.

Rocío hoy no va, así no tiene que contestar a la otra. Es lo que el programa de por la mañana y los Flores quieren. Así pueden seguir hablando. Se les ha cerrado el grifo. Bien por Sálvame. #YoVeoSalvamePorRocio #yoveosalvame #APOYOROCIO29J pic.twitter.com/2Qp0KF5W5W

Hoy no viene pero me quedo con el gesto de Carlota y con que el programa Salvame no ha dado voz a la majadería de ayer por eso #YoVeoSalvamePorRocio #APOYOROCIO29J

— por ti ? (@aitanasanzera8) July 29, 2021