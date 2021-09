‘Sálvame’ y ‘Cuatro al día’, criticados por sus cebos sobre el volcán de La Palma

La erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma se ha convertido en un desastre natural que ha arrasado más de un centenar de casas y ha obligado a cerca de 5.000 personas a ser desalojadas de sus viviendas. Como era de esperar, esto ha provocado que la actualidad informativa esté realizando un seguimiento exhaustivo, con profesionales desplazados hasta el lugar de los hechos para informar in situ de lo que está ocurriendo.

Alejandro Rodríguez, reportero de ‘Cuatro al día’

‘Cuatro al día‘ ha sido uno de los programas que se ha llevado las quejas por parte de los espectadores, y es que el reportero Alejandro Rodríguez se ha acercado en exceso a una de las lenguas del volcán, tal y como mostraba en sus propias redes sociales. «Tengo una de las lenguas del volcán Cumbre Vieja a su paso por el municipio de El Paso a 10 metros de donde nos encontramos. Hemos conseguido acceder hasta este punto ya desalojado en cuestión de horas», informaba sobre la tragedia, contando que la lava está arrasando casas, campos de cultivo y creando incendios.

Muchos usuarios han criticado esta acción, tachando de irresponsable al programa y al periodista por poner su vida en peligro al acercarse tanto a un punto crítico. «Con no poner el programa hoy tenemos bastante. No solo pones en peligro tu vida, sino la de quien tenga que ir a asistiros. Todo por… audiencia», expresaba una usuaria. «Las carreteras cortadas, caminos de acceso, no se permite ni a los propietarios entrar pero… Luego si no se puede salir ponemos en riesgo la vida de otros. No todo vale ni sirve. Se puede informar y no pasar a ser el problema», comentaba otro, que recibía la contestación de un compañero periodista que aseguraba que «si ha llegado es porque se ha permitido a los medios acercarse«.

Si ha llegado es porque se ha permitido a los medios acercarse. De hecho, ha subido una foto junto a @cfranganillo en el mismo punto. Dudo que el presentador del Telediario se haya puesto en riesgo a sí mismo y mucho menos a los servicios de protección civil. 😉 — Javier Silvestre (@Javiersilvestre) September 20, 2021

Con no poner el programa hoy tenemos bastante.

No solo pones en peligro tú vida sino la de quién tenga que ir a asistiros. Todo por…audiencia. — Defne (@CELESTE805) September 20, 2021

Todo por la audiencia. MADRE MÍA. — David Chamizo (@davidchare) September 20, 2021

Me he visto obligada a apagar la tv y mira que adoro a @PratSandberg . El nivel de amarillismo de tu retransmisión me ha parecido repugnante. En esas casas vivía gente y los animales a los que has oído gemir eran vidas. Era innecesario ese detalle. — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) September 20, 2021

Una irresponsabilidad absoluta. No todo vale. — iada pauda (@IadaPauda) September 20, 2021

‘Sálvame’ y el volcán de Ainhoa Arteta

En la otra cadena de Mediaset España, las críticas también marcaban la jornada. ‘Sálvame‘ trataba un día más el divorcio de Ainhoa Arteta con Matías Urrea, pero utilizaba un símil del volcán de La Palma para cebar ese contenido. «Su relación era un volcán y la lava puede quemarlos. Ainhoa en erupción«, sobreimpresionaba el programa de La fábrica de la tele en la pantalla.

Muy mal la intro de sálvame comparando lo del volcán de la palma con las gilipolleces de Ainhoa Arteta , si lo digo !!!!#yoveosálvame — Elsa Pataka (@elsa_pataca) September 20, 2021

Que clase de psicópata hace un cebo con la erupción de La Palma, obviando a todas esas personas que han perdido sus casas, cultivos, etc…cada vez sois mas basura #yoveosalvame — Irrelevanta (@soytuhija1) September 20, 2021

En Sálvame han utilizado lo del volcán de La Palma para anunciar sus noticias de prensa rosa. Qué mal gusto. Hay gente perdiendo sus hogares y ellos frivolizando con el tema. Si no le dan importancia por lo menos que directamente no hablen, pero no lo traten de esa manera. — ingrid (@fireworkperrie) September 20, 2021

Sálvame utiliza el sufrimiento de la gente por el volcán de #LaPalma para hacer su publicidad.

Esto no es un juego, ni una separación #salvamedeluxe. Dais asco pic.twitter.com/88QtE4pKrG — Politicucu???? (@politicucu) September 20, 2021

salvame usando el volcan que acaba de erupcionar como metafora para una promo del corazon es que es fascinante — hot girl suffer (@holiiibuenosdia) September 20, 2021

Como era de esperar, las redes no se han quedado calladas ante este recurso, tachando a ‘Sálvame’ de frívolos cuando el suceso está suponiendo una ruina para más de un centenar de familias. «Qué clase de psicópata hace un cebo con la erupción de La Palma, obviando a todas esas personas que han perdido sus casas, cultivos, etc… Cada vez sois más basura», arremetía una internauta.