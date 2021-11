Samanta Villar califica a Belén Esteban como «tóxica» por hablar de su hija en televisión

Belén Esteban ha recibido un calificativo que nada va a gustar a la colaboradora. Samanta Villar, en su paso por ‘8 maniacs’, dedicó algunas palabras a la empresaria, quien la calificó como «tóxica» por dedicarse a hablar mal del padre de su hija. La periodista aseguró en el espacio de 8tv que la Fiscalía debería de intervenir en eso: «Tendría que entrar y prohibirlo», sentenció.

Samanta Villar, en ‘8 maniacs’

La expresentadora de ‘Conexión Samanta‘ explicó: «Belén Esteban no puede ir a hablar a la tele de su hija, a perjudicar a los hijos en público. Porque la está perjudicando«. Además, señaló que su hija Andrea Janeiro ha crecido con eso, lo que no sería nada beneficioso para la joven. Asimismo, la comunicadora confesó haber comentado dicho asunto cuando compartió plató con la Esteban, quien le reprochó durante la publicidad: «¿No puedo ir a hablar del padre de mi hija?». Por último, aseguró que la hija de la popularmente conocida como «princesa del pueblo» tendría más cabeza que su madre: «Andrea tiene dos dedos de frente más que la madre».

La catalana criticó, también, a la prensa rosa, señalando que actúan con «irresponsabilidad». La periodista explicó que deben contrastar las noticias antes de hacerla públicas y no lo hacen: «En general la prensa del corazón no contrasta». Además, se mostró totalmente en contra de que los padres de hijos menores resuelvan sus problemas en televisión. Incluso mencionó lo ocurrido durante los últimos años con la hija de Rocío Jurado: «No se pueden tirar historias falsas, como hicieron sobre Rocío Carrasco. Si no han contrastado, no pueden informar».

La @samantavillar s’enfronta a les periodistes del cor @lorena_vazquez i @Laura__Fa temps després d’haver criticat la premsa rosa que va cobrir el cas de Rocio Carrasco: «Els periodistes de l’època haurien d’haver contrastat millor les fonts» #SamantaVillar #8maniacs pic.twitter.com/wjqjZ4EUP7 — 8maníacs (@8maniacs8tv) October 31, 2021

Laura Fa, presente en plató

Mientras la presentadora de televisión dedicó dichas palabras a la de San Blas, Laura Fa estaba presente. La catalana comparte plató en ‘Sálvame‘ con la exmujer de Jesulín de Ubrique; sin embargó, permaneció en silencio mientras Villar pronunciaba dichas palabras contra la colaboradora del programa de Mediaset. Esto llamó la atención de los espectadores, ya que no salió en defensa de su compañera. Tampoco habló cuando la comunicadora aseguró que la prensa del corazón se dedica a «lanzar historias falsas que perjudican a la personas».