Samantha Hudson fusila a Franco en su polémico videoclip: «Paco, Paquillo, sexy caudillo»

En España, el 12 de octubre está caracterizado por la celebración del Día de la Hispanidad, el desfile de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de Zaragoza. No obstante, el 12 de octubre de 2021 va a ser recordado por el lanzamiento de «Por España», un tema acompañado de un transgresor videoclip de Samantha Hudson, exconcursante de ‘MasterChef Celebrity 6‘, junto a Papá Topo.

De todos es sabido que la influencer tiene una capacidad tremenda de generar debate y polémica, pero con este particular pasodoble se ha pasado el juego, sobre todo si tenemos en cuenta el día en el que ha decidido lanzarlo. Y es que Hudson no da puntada sin hilo. En él, podemos ver cómo la exaspirante del talent show de cocina de La 1 ha realizado una contundente crítica social, abordando los ataques a la comunidad LGTBIQ+, los abusos sexuales en la Iglesia católica española e incluso la tauromaquia.

Este provocador videoclip no ha dejado indiferente a nadie, consiguiendo la reacción de personajes públicos como la de Killer Queen, finalista de ‘Drag Race España‘. No obstante, a pesar de que muchos de los comentarios alaban la «sinvergonzonería», como diría ella misma, de Samantha Hudson, otros usuarios de las redes sociales creen que la forma de reivindicar de la de Ibiza ha estado mal planteada, tirando de hipersexualización y emborronando ciertos símbolos del vídeo.

este fotograma de por españa de samantha hudson debería estar colgado en todos los museos de arte I said what I said pic.twitter.com/rXq4ijCDgu

— spooky Arturo ???????????? (@ArturoUrbanos) October 12, 2021