Sandra Crespo (‘GH 6’) denuncia los malos tratos de su expareja: «Es violencia vicaria»

Durante la tarde del 14 de agosto, Sandra Crespo tuvo la oportunidad de conectar en directo con ‘Viva la vida‘ para contar el «infierno» que está viviendo a causa de su expareja y padre de sus hijos. La exconcursante de la sexta edición de ‘Gran Hermano‘ lleva dos semanas denunciando en sus redes sociales que no sabe nada de sus dos hijos desde que se fueron de vacaciones con su padre. «No tengo noticia de ellos desde hace casi quince días, su padre me tiene bloqueada por teléfono«, empezaba diciendo Crespo.

Sandra Crespo en ‘Viva la vida’

«Se coló en la piscina privada en la que estábamos y empezó a gritar, yo subí corriendo y vestí a los niños para que se fueran con él. Desde entonces no sé nada de ellos, supongo que en Benidorm no están porque nadie les ha visto«, aseguraba la ex gran hermana. «Me fui con cinco euros en el bolsillo y tres niños pequeños, imaginaos cómo estaba yo y lo que estaba soportando para irme de esa manera», narraba, explicando cómo se separó de él.

«Cuando me separé de él comenzó el maltrato psicológico y la violencia vicaria. He puesto una denuncia en el juzgado pero hasta que él no la reciba no es efectiva, deberían haber puesto medidas cautelarísimas y no lo han hecho«, confesaba Sandra Crespo, mostrándose muy nerviosa en su conexión en directo con ‘Viva la vida’. «Hay un hecho muy grave que está denunciado y que la gente que lo sabe no entiende cómo se puede permitir que ese señor se lleve a mis hijos», indicaba.

Su nueva pareja

Antes de terminar de narrar el calvario que está viviendo, Crespo señaló también a la nueva pareja del padre de sus hijos. «Ella también es un ser diabólico, no entiendo cómo la policía no llama a su casa y averiguan si están bien mis hijos «, decía ella, sin comprender cómo no hacen nada al respecto. «Él ha hecho todo lo posible por hacerme daño y quiero pensar que no sea capaz de hacer algo con ellos«, confesaba, muy preocupada.