Sandra fue infiel a Darío dos semanas antes de ‘La isla de las tentaciones’

La noche del lunes 14 de diciembre, ‘El debate de las tentaciones‘ con Sandra Barneda alcanzó su quinta entrega en Cuatro, bajo la promesa de desvelar un «gran secreto» de Sandra Férriz. Todo un gancho que nacía a raíz de la expulsión de Sergio Bere, uno de los solteros, en la última entrega de ‘La isla de las tentaciones‘, quien destapó entonces dicho secreto, el cual no salió a la luz hasta la visita del tentador al plató: la murciana fue infiel a su pareja, Darío Sellés, dos semanas antes de que arrancara el reality.

Sandra Barneda, acompañada por Sergio Bere en ‘El debate de las tentaciones’

Barneda recibió en plató a Bere, encargado de destapar el secreto de Férriz que ni siquiera el equipo del reality conocía: «dos semanas antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’, tuvo un desliz con un amigo mío». «Fuimos a tomar algo y acabó acostándose con él y durmiendo con él», relató el soltero, tras su expulsión del reality. De hecho, el tentador incluso destapó incluso que la murciana se enteró de su ingreso en el programa, como tentador, «me llama para hacer una quedada y me presiona para que no pueda contar nada, porque sabe cómo soy y puede influir diciendo que soy un golfo, para que no tenga cita con ninguna chica».

«Realmente no quiere a Darío. Si quieres a una persona, no le eres infiel, y menos antes de ponerte a prueba en ‘La isla de las tentaciones», opinaba el soltero, que apostaba por que el secreto destrozaría a Sellés, «un chico humilde que la quiere de verdad». Sere tuvo ocasión de explayarse más en plató, donde aseguró tener pruebas de lo que había revelado, antes de que Barneda soltara otro bombazo: «no le hacen falta pruebas, porque Sandra no lo niega», adelantó la presentadora, en referencia a la que será la sexta entrega de ‘La isla de las tentaciones’, que se emitirá en el prime time de Telecinco el 15 de diciembre. De hecho, Laura, prima y defensora de Férriz, confirmó el hecho de que la murciana había tenido dicho desliz, quien lanzó otra gran revelación que dejó boquiabiertos a los colaboradores: su amigo y Férriz no solo se conocían, sino que, de hecho, era exnovio de la murciana.

El secreto de Sandra Férriz está sobre la mesa ???? ¡QUÉ FUERTE! ???? #TentaciónDBT5 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/BFYrhy1GuH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 13, 2021

Un secreto con gran impacto

«Sandra y yo quedamos en que iba a hablar bien de mí, las citas me las iba a dar, y fue todo lo contrario», confesó Sere, sin tapujos, al hablar de sus motivos para destapar el secreto de la novia de Sellés. De hecho, el soltero se deshizo en halagos hacia el alicantino, antes de que Barneda confirmara que «la bomba sigue en la sexta entrega de ‘La isla de las tentaciones'». «No conocéis todos los detalles», recalcó la presentadora, mientras los colaboradores opinaban al respecto, hasta el punto de que, en medio del debate, la catalana adelantó que «lo que ha dicho Sergio, se va a ver en el programa del miércoles». Una serie de revelaciones en torno al gran secreto, envueltas en más misterio, a las que Barneda puso fin con otro gancho sobre la pareja, aparentemente una de las más afianzadas de la edición: «aquí miente hasta el apuntador».