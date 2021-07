Sandra interviene en ‘Supervivientes’, dolida ante las acusaciones del padre de Tom Brusse

La noche del jueves 8 de julio, Telecinco emitió la décimo cuarta gala de ‘Supervivientes‘, en la que Jorge Javier Vázquez volvió a ocupar su puesto habitual como presentador. El programa contó con la presencia de William, padre de Tom Brusse, quien manifestó su alegría después de que la ruptura entre su hijo y Sandra Pica fuera ya oficial tras su conversación telefónica, al igual que compartió su deseo de que su hijo retomara su relación con Melyssa Pinto. Unos comentarios que no gustaron nada a Pica, quien incluso se animó a llamar por teléfono al programa para intervenir en directo.

William, padre de Tom Brusse, habla con Sandra Pica en ‘Supervivientes’

«Me encanta que se haya acabado», confesó William, en el plató, tras lo cual respondió con un rotundo «no» a Vázquez, cuando el presentador quiso saber si «no te gusta Sandra para Tom». Una respuesta que despertó una aplauso atronador por parte de los presentes, del catalán incluido, quien quiso indagar en el tema. «Lo ha hecho muy mal. Ha ido a Honduras y no dijo nada, lo dejó con muchas cosas en la cabeza», aclaró el padre de Brusse, quien habría preferido que Pica hubiera cortado por completo la relación en su visita a Honduras, en lugar de dejar el asunto en el aire. Minutos después, Vázquez quiso saber si al invitado le «gustaría que Tom volviera con Melyssa», a lo que William contestó con un convencido «sí», palabras que despertaron ampollas a Pica quien, en la recta final del programa, pudo intervenir para hablar con su exsuegro.

«Estoy con rabia, impotencia, disgustada, pero no porque le guste más Melyssa», aclaró la catalana. «Me expongo todos los días a que la gente que no me conoce opine sobre lo que ve en la televisión y contra eso no puedo hacer nada. Pero que una persona que me conoce, que me ha visto sufrir, llorar, y que le ha dicho a su propio hijo que no me merece, tenga las narices de decir públicamente que yo no le gustaba, sabiendo el machaque que me va a suponer, me parece jugar a un juego muy sucio«, soltó Pica, antes de asegurar que «llevo mucho tiempo pidiéndoles que no hablen de mí para hacerme más daño, porque yo estoy callando mucho y, si yo decido hablar, la gente va a empatizar«. La exnovia de Brusse manifestó que, «en ese sentido, estoy mirando por Tom, porque está en un concurso y no puede defenderse», al igual que recalcó que «sigo dejando que, día tras día, me machaquen a mí psicológicamente».

«Ganar hundiendo a alguien, no me vale»

«Yo ya no puedo más, como para encima tener que escuchar que ha sido una pérdida de diez, que yo no le gustaba y comentarios de este tipo, cuando es la persona que me ha abrazado y ha llorado conmigo», desveló Pica, tajante. La catalana apuntó entonces a que las palabras de William se habían convertido en «otro comentario más dejándome mal y dando a entender que lo mío, antes de ‘Supervivientes’, era todo malo». «Me parece un comentario para hundirme o victimizar más a Tom para que gane. Si es por eso, soy la primera que dice que tiene que ganar, pero ganar hundiendo a alguien, no me vale», añadió Pica, enfadada.

«No he dicho que nunca me haya gustado», aseguró William, con la intención de aclarar sus palabras. «Siempre le he dicho a Tom que Sandra es buena chica pero, cuando has ido a la isla, has cambiado. Yo he estado siempre de su parte», aseguró el invitado, sobre Pica, quien se mostró muy agradecida porque «hayas aclarado que ha sido después» de su viaje a Honduras. «No había quedado nada claro y por eso he querido entrar por teléfono», reconoció la catalana, que incluso pidió «perdón públicamente», aunque «no me estoy justificando». «Reconozco mis errores, solo quería que aclararas que antes sí había una buena relación entre nosotros, porque lo que se ha entendido ha sido bastante feo», zanjó Pica, tranquila y agradecida porque la hubieran permitido intervenir.