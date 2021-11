Sandra Pica descubre la traición de Julen de la Guerra en ‘Secret Story’

Unos días después de que Julen de la Guerra renunciara a usar el poder del intercambio en las nominaciones de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ para salvar a su pareja, Sandra Pica, los concursantes del reality descubrieron por fin la decisión del madrileño, después de que estuviera de bajón durante todo este tiempo, sin desvelar lo sucedido.

Sandra descubre la decisión de Julen en ‘Secret Story’

Antes de conocer la decisión de De la Guerra, el resto de sus compañeros apostaron porque habría salvado a Pica y, con ello, habría situado a los Gemeliers o a Luis Rollán en manos de la audiencia. «No lo sé. Lleva tres días fatal y quiero saber qué pasó para poder tranquilizarlo. Quiero entenderlo y poder ayudarlo», confesaba la catalana, cuando Jordi González le preguntó cuál creía que era la decisión de su pareja. «Haya hecho lo que haya hecho, está bien y nadie se lo va a reprochar. No nos gusta verlo como estos días, muy tocado», añadía por su parte Rollán. En plató, el presentador también quiso conocer cuál podría ser la reacción de Pica al conocer la verdad, de la mano de su madre, Sonia. «Me preocupa cómo lo vaya a canalizar. Tiene una capacidad de perdonar muy grande y, en este caso, sé que le va a doler, pero lo va a perdonar«, apostaba la defensora.

El programa emitió entonces los momentos posteriores a la gala del jueves 25 de noviembre, cuando los compañeros de De la Guerra trataron de animarlo, seguro de que habría salvado a Pica. «Todos, en tu lugar, habríamos hecho lo mismo», trataba de animarlo Rollán, después de que los Gemeliers señalaran que «si es por nosotros, no te tienes que sentir mal». «Lo que me sabe mal es que esté mal por algo que tiene que ver conmigo. Entonces, preferiría que lo dejara igual», declaraba la catalana en el Cubo, donde su pareja acudió también a desahogarse sobre lo sucedido. «Tenía que haber salvado a Sandra, es lo más normal del mundo. Si se va el jueves, es por mi puta culpa», lamentaba el madrileño, que pudo estar a solas con Pica mientras ella veía el vídeo del momento en el que optaba por mantener la lista de nominados, en lugar de salvarla.

¡Así ha sido la reacción de Sandra! ¿Cómo la habéis visto? #SecretNoche12 pic.twitter.com/fGOvZIChgr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

«No voy a cambiar contigo»

«Me lo imaginaba. Pensaba que no había tenido tiempo, pero es su decisión», comentó Pica, tras conocer de primera mano lo ocurrido. «Estaba segura de que tenía que ver conmigo, porque su actitud era más cariñosa. Tonta no soy, lo conozco un poquito y se lo he notado», añadió la catalana, para después dejar claro que «si es su decisión, la respeto». «Soy un torpe de la vida y la lié. No quiero que pienses que los gemelos o Luis están por encima de ti», manifestó De la Guerra. Asimismo, el madrileño aseguró que «no sabía cómo actuar», puesto que «me quedé en blanco». «No me tienes que dar explicaciones. Aquí cada cual, actúa como cree», apuntó Pica, quien desveló que «me da igual estar nominada, estoy aquí disfrutando».

«Me debería de sorprender, porque a mí, en esa situación, me daría igual: metería al primero que me venga a la cabeza porque, para mí, va a ir primero el salvarlo a él«, reconoció finalmente la catalana, a lo que añadió que «si él se queda en blanco y no es tan frío como yo, porque yo en eso soy más egoísta, no pasa nada». «Es normal que no lo entiendan, porque a veces no me entiendo ni yo. yo lo que no quería era tocar a los gemelos ni a Luis ni a Sandra. Uno de ellos tenía que ir y, al final, opté por no tomar ninguna decisión para no perjudicar a nadie. Lo dejé estar y me siento como el culo«, declaró De la Guerra, a quien su pareja prometió que «yo no voy a cambiar contigo ni va a cambiar cómo te quiera. Por esa parte, tranquilo».