Sandra Pica estalla en directo ante las insinuaciones de Miguel Frigenti en ‘Secret Story’

El jueves 23 de septiembre, Telecinco emitió la segunda gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, de la mano de Jorge Javier Vázquez, en la que de nuevo se volvió a producir una gran bronca en directo, con Miguel Frigenti como eje. En esta ocasión, Sandra Pica terminó a gritos con el castellano-manchego cuando este, en medio de una disputa, la acusó de enseñar a gente de la cadena «vídeos de tu ex».

Sandra Pica se encara con Miguel Frigenti en ‘Secret Story’

El castellano-manchego se encontraba sumido en un rifirrafe con los Gemeliers, a los que acusaba de ser «unos inútiles con respecto a Emmy, porque no me parece normal que rajéis a sus espaldas y que luego digáis que la tenéis cariño», momento en el que Pica intervenía para señalar que «eres tú más listo, que la coges para un complot y apartarla de los demás». «¿Qué complot? Hablamos de nominaciones, lo que hacemos todos», se defendía el colaborador, momento en el que Vázque intervino para que la catalana pudiera aclarar de qué estaba hablando exactamente. «Aquí el señor que tanto habla de que se pacta, cogió a Emmy para pactar las nominaciones y le metió en la cabeza: ‘así no salimos los mismos'», acusó Pica, tras lo cual reprochó a Frigenti que «sabes que Emmy se va a salvar, pero tienes el culo encogido. Eres un cobarde y eres una mala persona, porque lo único que haces es victimizarte».

«Vosotras vais luego a decirle que no la vais a nominar», replicó Frigenti, para después añadir hacia su compañera que «eres una adosada y un pan sin sal, que aquí no aportas nada». «¿Y tú qué aportas? Solo aportas Ibuprofeno», opinó Pica, mientras ambos subían el tono al discutir sobre lo que hacían cada uno en el concurso. «¿No se puede opinar? Aquí estamos para eso, así que voy a opinar lo que me dé la gana», defendía el colaborador, después de acusar a la catalana de que «pegarte el lote con Julen, es lo único que haces». «Este es el señor de los ‘no prejuicios’. Eres una víbora», lanzó Pica, dando pie a que el aludido soltara la réplica que terminó sacándola de sus casillas: «víbora tú, que ibas enseñando a todos los colaboradores videos de tu ex». La catalana se puso de inmediato en pie, alterada ante las palabras del concursante: «Miguel, conmigo no te equivoques. Mamá, llamas a Sebastián, porque estoy hasta el santo moño ya», advirtió, antes de volver a su sitio.

«No todo vale»

Sandra Pica, fuera de sí ante las acusaciones de Miguel Frigenti en ‘Secrret Story’

«Se me llama víbora y mala persona y para mí, mala persona es entrar en las reuniones del ‘Sábado deluxe‘ y enseñar vídeos de tu pareja», explicó Frigenti, en cuanto el presentador le dio paso para que aclarase lo que había dicho, mientras Pica gritaba, cada vez más alterada: «que pare ya, que me voy de aquí, ¡que está yendo por un terreno que no me da la gana!». La concursante terminaba así en pie, encarando a Frigenti, momento en el que Isabel Rábago trató de agarrarla para que se relajara, en vano. «¡Eres una puta víbora! ¿Te enteras?», soltó la concursante, antes de retirarse a la cocina arropada por algunos de sus compañeros. «No tengo nada que decir de este personaje. Dice que ha venido sin prejuicios y todo el rato está sacando cosas de fuera. ¿No te basas en el concurso? Pues demuéstralo», declaró Pica, apenas unos segundos después, desde la cocina, antes de que concluyera la conexión.

Vázquez quiso entonces hablar con Sonia, madre de Pica, quien se mostró muy enfadada con lo ocurrido e incluso compartió una rotunda advertencia: «mañana voy a llamar al abogado a primera hora». «Sabes muy bien a qué se refiere. Y no vamos a hablar de esto, porque esta judicializado», señaló la madre de la concursante, ante un desconcertado presentador. La defensora de la catalana incluso señaló que «mi hija estuvo este verano en el hospital siete días por personajes como Frigenti y no lo voy a volver a permitir», tras lo cual opinó que «no todo vale, ni por tele ni por audiencia». «Estoy harta de que se le rían las gracias a cuatro mamarrachos y luego a mi hija se la crucifique», manifestó Sonia, indignada, después de recalcar que «mi hija no tiene ningún vídeo. Me han ofrecido verlos y no he querido».