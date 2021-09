Sarah Paulson podría abandonar ‘American Horror Story’ tras ‘Double Feature’

Sarah Paulson ha encontrado un fantástico hogar creativo en el universo televisivo de Ryan Murphy. Aunque se perdiera su habitual cita en ‘1984’, la actriz ha formado parte del resto de entregas de ‘American Horror Story‘, llegando a debutar como directora en una de ellas, y además ha encabezado los elencos de ‘Ratched‘ y ‘American Crime Story‘. A pesar de ese estrecho vínculo, Paulson parece haber puesto la fecha límite a su implicación en el más longevo de esos títulos.

Sarah Paulson en ‘American Horror Story’

Actualmente, Paulson tiene en emisión tanto la tercera temporada de ‘American Crime Story’, ‘Impeachment’, como la décima de ‘American Horror Story’, ‘Double Feature’, pero no tiene ninguna certeza de que su futuro junto a Murphy vaya a seguir siendo tan prolífico. «No lo sé. Es la primera vez en unos tres años años que no sé nada«, ha declarado la intérprete durante su paso por el plató de ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’.

En ese mar de dudas en el que está inmersa ahora mismo, Paulson ahora mismo se ve más fuera que dentro de la antología de terror. «Esta es mi última temporada en ‘American Horror Story’, probablemente. Cada vez que viene con un personaje loco acepto, pero no lo sé«, añade la ganadora del Emmy, que no llega a cerrar la puerta de manera contundente a volver a la serie de FX, que tiene, al menos, otras tres temporadas en el horizonte.

Despedida en la playa

De cumplir con esa hipotética marcha, el último papel de Paulson en ‘American Horror Story’ sería el de Mamie Eisenhower, a quien el público español podrá descubrir dentro de poco. La décima temporada de la ficción estadounidense llegará a nuestro país de la mano de Disney+ el 22 de septiembre, mientras que el lanzamiento en España de la tercera entrega de ‘American Crime Story’, en la que da vida a Linda Tripp, sigue en el aire.