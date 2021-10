‘Secret Story’ desvela los secretos de Sofía Cristo y Miguel Frigenti tras su expulsión

‘Secret Story: La noche de los secretos‘ alcanzó su cuarta gala de la mano de Jordi González la noche del domingo 3 de octubre, cuando el presentador se reunió por primera vez con Sofía Cristo y Miguel Frigenti, los dos últimos expulsados de la edición, aunque por distintos motivos. Una ocasión en la que ambos desvelaron ante la audiencia cuáles eran los secretos con los que habían entrado en el reality.

Miguel Frigenti comparte su secreto en ‘Secret Story’

Quien fuera el tercer expulsado de la edición, dejó boquiabiertos a los presentes en plató en cuanto desveló que su secreto era «me han dado la extremaunción», hecho que se remontaba, según explicaba el propio Frigenti, a su época como neonato. «Mi madre tuvo un embarazo complicado, yo venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro«, compartió el colaborador. La confesión del manchego despertó algunas risas en plató ante el aparente doble sentido, momento en el que González cortó el ambiente de inmediato.

«Que nadie se ría de algo así delante de mí», instaba el presentador, con seriedad, antes de que Frigenti continuara compartiendo su terrible experiencia, por la que «estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a salir adelante». «Fue el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y, al tercer día, los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento», prosiguió el colaborador, para concluir añadiendo que «se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, así que soy un superviviente«.

«Pasó de ser una aventura, a algo más»

Sofía Cristo habla de su secreto en ‘Secret Story’

Una de las personas que se sorprendió ante el hecho de que dicho secreto fuera de Frigenti fue Cristo, quien confesó que había llegado a pensar que pertenecía a Fiama Rodríguez. «Fiama cuando era muy joven tuvo una operación muy importante de pulmones, pensaba que había sido ella», explicó la madrileña. La exconcursante, que fue expulsada de forma disciplinaria tras agredir al propio Frigenti, desveló también cuál era su secreto de todos los que se habían dado a conocer: «he tenido una aventura con una mujer casada».

Ambas se conocieron mucho tiempo atrás, cuando «hace unos años, tuve un flechazo con una persona que tiene su pareja, tiene un niño, nos pillamos y no llega a pasar nada«. «Su marido se entera del comienzo de romance y, a lo largo de varios años, no nos volvemos a ver», relató la madrileña, quien se habría reencontrado con ella no hace mucho, cuando su relación fue más allá: «nos damos un beso y sentí que estaba en casa. Es muy bonito. Las dos nos enganchamos y pasó de ser una aventura, a algo más«. Algo a lo que propia Cristo tuvo que poner fin al ver que la desconocida no rompía su relación con su marido, a pesar de afirmar que apostaba por ella: «en el confinamiento la dejo, porque sigue con su marido, e intento rehacer mi vida».