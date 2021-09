Sofía Cristo y Fiama sorprenden con un inesperado tonteo en el debut de ‘Secret Story’

La noche del jueves 9 de septiembre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ inauguró su primera edición española en Telecinco de la mano de Jorge Javier Vázquez. Una gala que supuso el primer contacto entre los concursantes del nuevo reality de Mediaset, algunos de los cuales ya se conocían con anterioridad, como sucedió en el caso de Sofía Cristo y Fiama Rodríguez, quienes sorprendieron a la audiencia con un tímido tonteo en el que era su primer cara a cara.

Jorge Javier Vázquez charla con unas nerviosas Fiama y Sofía Cristo en ‘Secret Story’

«Entro con ganas de pasármelo bien y dejarme llevar, y si esto significa que me guste alguien, genial», confesaba Rodríguez en su vídeo de presentación, tras lo cual matizó que «ahora mismo no es algo que valore, lo acabo de dejar hace muy poco con mi chico, pero no depende de mí». «Una relación en serio con una mujer, no he tenido, pero no porque no quiera o me dé miedo», confesó la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones‘, quien reconoció que «Sofía Cristo es un personaje que siempre me ha llamado la atención».

«Sí que tuvimos contacto durante la cuarentena. Tuvimos alguna que otra conversación, tonteamos alguna vez», desveló la concursante de ‘Secreto Story’, para después recalcar que «nunca nos vimos ni nada parecido». Tras la emisión del vídeo, la organización del reality reunió a Rodríguez y Cristo, quienes admitieron sentirse muy nerviosas entre alterados y aparentemente tímidos balbuceos. «Os conocíais ya», apuntó entonces Vázquez, momento en el que ambas confesaron que no era así, aunque habían hablado «alguna vez». «En cuarentena, un poco», concretó Rodríguez, al igual que había compartido en su presentación.

Cuando tu madre te pregunta si te gusta alguien #SecretEstreno pic.twitter.com/jOCdJ15428 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 9, 2021

«Estuvisteis tonteando»

«La vi pinchando un día en una discoteca y hablé con ella luego por Instagram. No hay mucho más», añadió la canaria, tras lo cual confesó sobre su compañera que «me parece una tía muy atractiva, sí, como a mucha gente». «Estuvisteis tonteando, vamos», comentó Vázquez, con humor. «Poca cosa», concedió Rodríguez, mientras que Cristo señaló que había sido algo «nada importante. Jorge, acaba de empezar el programa».

«Me encantaría ser una de vosotras y tener esa tontuna que tenéis ahora», declaró el presentador, despertando entre las dos concursantes unas risas un tanto nerviosas. «No os podéis ni mirar a la cara», observó el catalán, sobre una situación que Rodríguez achacó a «los nervios de toda la situación». Asimismo, la canaria admitió sin tapujos que Cristo le parecía «mucho más guapa en persona», mientras que ella la describió como «una chica muy agradable».