Sofía Suescun, contra Nagore por una pulla sobre Kiko Matamoros en ‘MYHYV’: ‘Eso no tiene ni puta gracia’

La tarde del viernes 21 de febrero, ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ emitió su última entrega en la semana especial sobre ‘isla’, donde se pudo hablar también del estreno de ‘Supervivientes 2020‘ el día anterior. En él, Sofía Suescuntuvo ocasión de coincidir con Gloria Camila, expareja de su novio Kiko Jiménez, quien aseguró que, lo poco que conocía de ella lo hacía gracias a él. Algo sobre lo que pudo hablar la pareja en el plató y que provocó un leve rifirrafe entre Suescun y Nagore Robles.

Nagore Robles y Sofía Suescun en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

«Yo no he criticado a Sofía nunca», afirmó Kiko, cuando la presentadora le preguntó si había hablado mal de su actual pareja cuando estaba con Gloria. «También dice que no ha tenido nada con Barranco. Anoche, precisamente. Dice que casi ni lo conoce», intervino entonces Sofía, haciendo referencia a los rumores sobre una posible relación entre el concursante de ‘Supervivientes 2020’ y Gloria. «Bueno, y tú dices que no has tenido nada con Kiko Matamoros«, lanzó entonces Nagore, soltando una leve risa.

Sin embargo, lejos de tomárselo como una broma, Sofía se mostró muy seria al oír las palabras de la presentadora, referentes a los rumores que había circulado meses atrás sobre una posible relación entre ella y el colaborador de ‘Sálvame‘. «Ella está en todo su derecho de decir que no», matizó la presentadora. «Nagore, perdona, pero eso ahora no tiene ni puta gracia. Te lo digo en serio», replicó Suescun, ante lo que Robles la instó a tener «cuidado con las palabrotas». «Ya, pero hay cosas que no proceden, como esta, por ejemplo», señaló Sofía, tajante.

«Gloria estuvo estupenda»

Ese breve rifirrafe llegó a su final con la intervención de Violeta, quien recomendó a Nagore que se refiriera a Kiko como «el ex de Gloria» y no a ella como «el ex de Kiko». «Gloria estuvo estupenda, Sofía también en su sitio», opinó Mangriñán, sobre el encuentro entre ambas, antes de cargar contra Barranco, quien no había adivinado que Gloria Camila estaba en plató. «Creo que él no sabría que estaba Gloria. Ninguno lo sabíamos, fue una novedad», defendió Nagore, tras lo cual Kiko recordó las imágenes que habían salido a la luz, en las que se veía cómo Barranco y su expareja se tocaban el culo mutuamente. «Esto a él le vino fenomenal, porque así mientras le ponía los cuernos a Gloria con Sofía», replicó Violeta, hacia Jiménez. «Eso es una realidad que está ahí, que se ve», alegó el aludido.