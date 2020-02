Sofía Suescun defiende a Fani de las críticas de Gonzalo: ‘Tienes envidia porque te has quedado sin Susana’

El martes 18 de febrero, ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ emitió en directo uno de sus especiales de la semana de ‘Las tentaciones de mujeres y hombres y viceversa’, en la que Nagore Robles contó con la visita de algunos de los participantes de ‘isla’, entre ellos Gonzalo Montoya, exnovio de Susana Molina. Una ocasión en la que el programa mostró imágenes de Fani Carbajo y Christofer Guzmán antes de que la primera pusiera rumbo a ‘Supervivientes’, tras lo cual Montoya no dudó en criticar a la concursante una vez más, provocando que Sofía Suescun la defendiera públicamente.

Gonzalo y Sofía Suescun, enfrentados por Fani en ‘Las tentaciones de mujeres y hombres y viceversa’

«Lo que me puede fallar más es la cabeza. Entro en bucle y me rayo mucho. Eso es lo que tengo que mejorar», declaró Fani, en un último vídeo con Christofer antes de poner rumbo al reality de supervivencia, tras lo cual apostó por la posibilidad de que «igual aprendo a relajarme y no rallarme», dado que confiaba en que su pareja se haría cargo de todo. «Eres el hombre de mi vida. Te lo estoy demostrando y te lo voy a demostrar», aseguraba la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ante su pareja, a quien reconoció que «ha sido una cagada monumental lo que he hecho» y aseguró que «no va a volver a pasar nunca», declaraciones con las que Gonzalo no se mostró nada de acuerdo. «Esta mujer es una sinvergüenza de los pies a la cabeza. Va a usar al pobre Christofer de canguro, para que le cuide la casa», criticó Montoya, indignado.

«Tienes envidia porque ellos han vuelto y tú te has quedado sin Susana», saltó entonces Sofía Suescun. «Envidia no, tengo dignidad y lealtad a la amistad, algo que Christofer no conoce», replicó Gonzalo, ante lo que Suescun señaló que «no eres quien para llamar sinvergüenza a Fani». Una opinión parecida a la que compartieron algunos de los presentes, quienes reprocharon a Montoya que pusiera condiciones a su amistad con Christofer. «La he visto muy sincera», opinó entonces Kiko Jiménez. «Se notas que no has visto el reality», comentó Gonzalo, dado que Jiménez había estado ‘El tiempo del descuento‘. Una opinión ante la que Kiko respondió con sarcasmo que Fani iba «a ahacer el récord de pescar», tras lo que señaló la posibilidad de que acabara teniendo algo con otros compañeros del reality, como Albert Barranco.

«Fani ya consiguió lo que quería»

«Nos va a costar creernos a Fani. Por mucho que diga, hemos visto en un mes que no ha dado vueltas a nada», opinó Estela Grande, quien señaló que «perdoné en su momento» una infidelidad por parte de Diego, sin dar más detalles, y vaticinó que tanto a Fani como a Christofer «les va a costar muchísimo» superar lo ocurrido, «porque esto ha sido delante de toda España». Por su parte, Suescun quiso saber de mano de Álex y de Gonzalo, quienes habían conocido a Fani, si creían que volvería a ser infiel a Christofer durante su paso por ‘Supervivientes’. «Ojalá lo haga para que Christofer se dé cuenta de todo», deseó Montoya, mientras que Álex opinó que «no va a haber otra infidelidad, porque Fani ya consiguió lo que quería».