Sonia Ferrer pide a José Luis Moreno que le abone su caché por las Campanadas de 2010

Una nueva polémica vuelve a salpicar a José Luis Moreno, esta vez, relacionada con la modelo y presentadora Sonia Ferrer. La catalana se estrenó como colaboradora en ‘Ya es mediodía‘ y lo hizo con una exclusiva. El matinal de Telecinco mostró unos audios donde hablaban amigos íntimos del productor, en los que le califican de «mala persona, derrochador y estar mal de la cabeza», insultos a los que se suma la acusación de haber despedido a un compositor por querer cobrar sus honorarios.

Sonia Ferrer, en ‘Ya es mediodía’

Lo cierto es que este último asunto no sorprendió nada a Ferrer, quien confesó mirando a cámara que ella aún no había recibido el sueldo que le prometió por participar en unas Campanadas, donde trabajaron codo con codo. «Yo todavía estoy esperando a que me pague unas Campanadas. La verdad es que no lo había comentado nunca porque no había visto la oportunidad», mencionaba la modelo.

Sonia Ferrer ha asegurado que no había tratado públicamente el asunto porque siempre había tenido claro que ese dinero estaría lejos de llegar a sus manos. Sin embargo, al escuchar a sus compañeros hablar de los vanidosos lujos de la mansión de José Luis Moreno, la catalana narró que el lapso temporal al que se refiere se dilataba ya más de una década: «Siempre he sabido que no iba a llegar. Yo, en ese momento, estaba embarazada de mi hija y, ahora, ella ya tiene 11 años», aseveró Ferrer.

«Llevamos muchos años escuchando que tenía deudas»

La modelo también narró que, después de la grabación de las Campanadas desde la Puerta del Sol, volvieron a contactar con ella para que trabajara de nuevo con el productor. Ferrer se negó y les respondió que todavía tenía trabajos pendientes de cobro con José Luis Moreno: «Me llamaron para una serie y dije que no, que todavía había una factura pendiente», explicó.

Cabe destacar que la presentadora no salía de su asombro al darse cuenta de que todavía hay gente trabajando para él sin haber recibido sus honorarios: «Llevamos muchos años escuchando que tenía deudas y él seguía trabajando, le daban créditos…«, comentó la catalana. Todo este asunto se suma a las declaraciones de Yolanda Ramos, así como al resto de personalidades que han vivido lo mismo.