Sonia Monroy sorprende al público con la gran cantidad que cobró por grabar un anuncio

Haciendo un alto en su ajetreada vida americana, Sonia Monroy ha regresado a España y regaló a todos los espectadores una de sus «disparatadas» entrevistas. La catalana confesó en su paso por Sábado deluxe‘ que sigue trabajando en su sueño de llegar a ser una gran actriz en Estados Unidos, donde reside junto a su marido Juan Diego. Sin embargo, lo más impactante tiene que ver precisamente con su participación en un spot publicitario.

Jorge Javier Vázquez y Sonia Monroy, en ‘Sábado Deluxe’

Monroy explicó que la mayoría de sus ingresos provienen de propiedades que tiene compradas en nuestro país: «Vivo de la renta alquilando casas», confesó. Aun así, aseguró que también trabaja en Estados Unidos. Fue en ese momento, cuando desveló la potente cifra que había cobrado por protagonizar un anuncio de Pepsi: «Me han pagado un poco más de 50.000 euros«. Lo que sorprendió tanto a los colaboradores como al propio Jorge Javier Vázquez.

Esta vez, la exconcursante de ‘La casa fuerte’ disfrutó de los últimos diez minutos del programa para poner al día de su vida a la audiencia, asegurando que tenía una exclusiva. La gran noticia fue que se había hecho su primer tatuaje y, como no podía ser de otra manera, Monroy no defraudó y volvió a entregarse a su público. La catalana mostró su espalda, en la que se podía leer la palabra ‘Hollywood’, lo que provocó la risa de los colaboradores que reaccionaron atónitos a lo ocurrido. Un hecho con el que queda patente su gran amor por la ciudad estadounidense, en la que lleva viviendo 12 años. Además, aseguró que no dejará de luchar por convertirse en una gran estrella: «Quien la sigue, la consigue».

Conocida por sus escándalos mediáticos

La actriz es uno de los rostros habituales de Telecinco, habiendo protagonizado innumerables episodios a cada cual más «grotesco». La española presume de tener una inmensa trayectoria en el mundo de la interpretación, pero, sin embargo, el público no acaba de tomársela en serio. Monroy se ha convertido en objeto de críticas, aunque también levanta pasiones entre los más jóvenes, quienes la describen como «un icono español». Fue en 2015, cuando la catalana consiguió acaparar toda la atención tras enfundarse en la bandera española simulando estar en la alfombra roja de los Óscar, aunque posteriormente se descubrió que no había sido invitada. Fue entonces cuando las redes sociales se inundaron de mensajes alabando el ingenio y la picardía de la catalana.