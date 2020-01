‘Star Trek: Picard’: Patrick Stewart invita a Whoopi Goldberg a unirse a la segunda temporada

Con motivo del estreno de ‘Star Trek: Picard‘ de CBS All Access, Patrick Stewart está realizando estos días una gira de promoción por diversos programas de televisión. Una de sus últimas paradas le llevó hasta ‘The View’, el popular ‘talk show’ de ABC presentado por, entre otras, Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain y Whoopi Goldberg. Pero Stewart no fue al espacio sólo para hablar de la serie, y esperó hasta el final de la entrevista para desvelar la sorpresa.

El actor británico conocido por interpretar a Jean-Luc Picard, el carismático capitán de la Enterprise de ‘Star Trek: La nueva generación’, invitó formalmente a Goldberg a aparecer en la segunda temporada de ‘Star Trek: Picard’. La actriz y presentadora, que parecía totalmente sorprendida por la oferta, aceptó la invitación sin dudar ni un momento.

«‘Star Trek’ fue una experiencia fantástica de principio a fin. ¡Me lo pasé en grande!», afirmó Goldberg con una enorme sonrisa en su rostro. «Bueno, fue maravilloso tenerte, y nos morimos de ganas de tenerte con nosotros una vez más«, respondió Stewart entre vítores del público.

.@SirPatStew officially invites @WhoopiGoldberg to join season two of #StarTrekPicard: «It was wonderful having you, and we cannot wait to have you with us again one more time.» https://t.co/f8u2wbJuik #StarTrek pic.twitter.com/mxOtyJxF63

— The View (@TheView) January 22, 2020