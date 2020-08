Starlite Catalana Occidente cierra su novena edición con el concierto acústico de Aitana, que vuelve a los escenarios después de 9 meses

Más de un mes de conciertos en directo de los mejores artistas del panorama nacional -e incluso con representación internacional- llegó anoche a su final con el concierto acústico de Aitana. Starlite Catalana Occidente fue el lugar escogido por la joven artista para retomar su vuelta a los escenarios tras más de 9 meses de parón musical y lo hizo a lo grande, con un público entregado y respetuoso que cumplió a rajatabla con todas las medidas de seguridad del festival, así como con los requerimientos de su ídolo musical.

Visiblemente emocionada y ligeramente nerviosa por tanto tiempo sin contacto en vivo con sus seguidores, Aitana arrancó el espectáculo con el tema ‘Teléfono’ y aprovechó a continuación para deshacerse de los zapatos de tacón y sentirme como en casa en el Auditorio de Starlite Catalana Occidente, antes de decir: «Dada la situación que estamos viviendo, es un privilegio que Starlite haya podido hacer el festival. Va a ser un concierto muy íntimo, no os podéis levantar de la silla por seguridad, ni quitaros las mascarillas, es el primero de los dos únicos conciertos que voy a dar este año, así que será un concierto en acústico, con menos gente, como si estuviéramos todos juntos y yo me pusiese a cantar, lo que suelo hacer yo cuando me reúno con mis amigos».

‘Nada sale mal‘ fue el siguiente tema y a partir de ahí se sucedieron todos sus éxitos, que fueron coreados incansablemente por los espectadores del show. «La canción que viene ahora es de unos amigos que estuvieron aquí las dos últimas noches, son Morat, y quiero que la cantéis conmigo», anunciaba Aitana antes de cantar ‘Presiento‘. El momento más emotivo de la noche llegó cuando Aitana dedicó ‘Si tú la quieres‘ -el tema grabado junto a David Bisbal durante el confinamiento- a su abuelo «que está pachucho, aunque no es de COVID, y también a mi madre que tampoco está pasando por su mejor momento».

‘Mejor que tú’, ‘Más de lo que aposté’ o ‘Vas a quedarte’ siguieron adelante en el espectáculo y, así, entre tema y tema, Aitana anunció que próximamente sacará el single de su próximo disco, «el disco, mi segundo trabajo, saldrá a finales de año, pero no os puedo decir más».

‘Enemigos’ y ‘Lo malo’ fueron de los temas más ovacionados y la cantante devolvió el afecto a sus incondicionales afirmando sentirse «muy a gusto. Pensé que todo iba a ser más frío porque no os veo las caras, pero me estoy sintiendo súper bien, muchas gracias. Además, nunca había cantado descalza y me siento súper libre».

Ya en la recta final del concierto, Aitana entonó «una canción que nunca he cantado en directo pero que creo que os ha gustado porque ha tenido muy buen recibimiento y además es de mis favoritas», una canción bajo el título ‘+’. Como broche del concierto de cierre del festival Starlite Catalana Occidente, Aitana escogió ‘Me quedo‘, una canción que canta habitualmente con otra de las artistas incluidas este año en el cartel del festival, Lola Índigo.

«Habéis sido un público maravilloso, me habéis hecho muy feliz«, se despedía Aitana de una noche memorable que es el preludio de lo que espera el próximo año en la que será la 10ª edición del festival boutique más importante de Europa, de Starlite Catalana Occidente.