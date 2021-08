Starlite Catalana Occidente, templo de la música ochentera con Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, la carismática e inconfundible voz de la década de los 80, rememoró sus mejores canciones sobre el escenario de Starlite Catalana Occidente ante un público nostálgico que recibió cada uno de los temas con el fervor propio de los mejores fans de la estrella.

La artista, que la noche anterior se vio obligada a cancelar el concierto que tenía previsto en Granada por sentirse indispuesta, generó especulaciones sobre si podría estar contagiada de coronavirus, pero la prueba dio negativo, por lo que decidió seguir adelante con la actuación en el festival Starlite Catalana Occidente, «no quería cancelar en este sitio tan maravilloso», decía sobre el escenario, una vez iniciado el show. «No había estado nunca antes en Starlite, pero seguro que volveré», sentenciaba al ver el majestuoso enclave del festival boutique más importante de Europa.

Abrió el espectáculo con ‘Flat on the floor’, con el que demostró que su característica voz rasgada sigue conservando su espectacular personalidad, aquella que la llevó a ser apodada ‘La primera dama del rock’. En sus 46 años de carrera musical son muchas las canciones que se han convertido en hits en los años 70 y 80, como ‘It’s a heartache’ y ‘Faster than the speed of night’, que fueron acogidos con vítores y aplausos.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el de ‘Total eclipse of the heart’ junto a ‘Simple the best’, el tema que introdujo explicando que la canción es suya y fue compuesta dos años antes de que Tina Turner la versionara y la hiciera archiconocida, «algo que me llena de orgullo, pero hoy vais a escuchar la versión original».

Además, la artista británica incluyó dos temas de su último álbum ‘The best is yet to come’ publicado en 2020: el homónimo y ‘When the lights go down’. En el turno de los bises -y tras presentar a su banda, agradecer a todo el equipo y a su marido- Bonnie Tyler cantó ‘Holding out for a hero’ y ‘Older’, una preciosa balada que dejó un maravilloso sabor de boca en todos los asistentes a La Cantera.

La música continuó por todo lo alto en la Zona Sessions de Starlite Catalana Occidente, con Sami Duque, un artista que se ha convertido en todo un referente del flamenco urbano y uno de los cantantes de moda entre la juventud del país. Su estilo personal en el que fusiona flamenco con reggaetón o ritmos latinos y urbanos, ha conseguido que sus canciones sean verdaderos éxitos.

Entre el repertorio escogido para su primera actuación en Starlite Catalana Occidente se encontraron ‘Esa noche’, ‘Dime que me quieres’, ‘Etiqueta azul’ o ‘Rosas y jazmín’, así como su último lanzamiento, ‘Carmela’, para regocijo de sus seguidores en el festival congregados.