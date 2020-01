Stephen Amell asume un nuevo papel en el Arrowverso en este póster de ‘Crisis en Tierras Infinitas’

El final de «Crisis en Tierras Infinitas» supone un nuevo comienzo para Oliver Queen. El personaje interpretado por Stephen Amell, que encabezó el alzamiento y la expansión del Arrowverso, ha regresado al heroico universo televisivo de The CW tras brindarnos uno de los momentos más traumáticos del presente crossover, que emitirá sus dos últimas partes en la noche del 14 de enero.

Póster de la recta final de «Crisis en Tierras Infinitas»The CW

Como se puede apreciar en el póster compartido por la cadena estadounidense, Amell mostrará un aspecto más pálido y siniestro en las emisiones que se corresponden con los nuevos episodios de ‘Arrow‘ y ‘Legends of Tomorrow‘. Este cambio de look responde a los eventos anticipados en la tercera parte, en la que ya se dejaba entrever que Queen pasaría a ocupar la identidad del poderoso Spectre, que jugará un papel vital en el desenlace del crossover.

En las entregas finales de «Crisis en Tierras Infinitas» también veremos las historias de origen de Anti-Monitor y The Monitor, como señala TVLine, y acompañaremos a Supergirl y Batwoman durante su intento de escape de su encierro interdimensional. ¿Cómo encaja Spectre en este contexto? Esta transformación cumple la promesa de convertir a Queen en «otra cosa», como anuncia la sinopsis del cuarto episodio del crossover, y su intervención será imprescindible para intentar evitar la destrucción total.

Desenlace inminente

Mientras que el episodio perteneciente a ‘Legends of Tomorrow’ se podrá ver en España a través de HBO, el relativo a ‘Arrow’ vivirá su emisión en Syfy, que afronta la recta final de una de sus series estrella. Tras el cruce con «Crisis en Tierras Infinitas», el penúltimo episodio de ‘Arrow’ probará el interés del público en el potencial spin-off ‘Green Arrow and the Canaries’ y, una semana después, el capítulo definitivo servirá para despedir a la emblemática ficción de The CW para siempre.