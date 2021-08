Su inquilina realquila su casa y le destrozan el piso: «No entiendo que la ley está a favor de los okupas»

El piso de Mercedes, situado en Tarragona, estaba totalmente nuevo y ahora parece sacado de una película de terror. Alquiló su piso a una mujer de 33 años con una hija que a su vez lo realquiló a otras personas. Además de los impagos de las facturas le han dejado la casa destrozada.

Se han llevado 7 radiadores, los zócalos del suelo, el parqué está completamente levantado porque dejaron que se fuera el agua, los muebles de la cocina también se los han llevado y lo peor, no han pagado ninguna factura de suministros en todos estos meses.

Mercedes vive esta situación «llena de ansiedad, frustración, amenazada de muerte y con las deudas de las facturas» de su inquilina que no ha pagado luz ni agua en un año. La nueva cerradura le ha costado 260 euros y la alarma de seguridad 1.800.

Fueron sus vecinos quienes denunciaron que su inquilina había realquilado el piso. Los nuevos inquilinos tenían antecedentes penales y eran traficantes de drogas. No entiende que la ley «esté a favor de los okupas«. «Los propietarios tenemos que mantenerlos y no podemos bajar los suministros del agua ni la luz», lamenta.

«Gracias a Dios que la luz estaba a su nombre y ahora le han cortado la luz, pero el agua está a mi nombre y debe todo desde el mes de enero». Tiene que invertir una elevada cantidad de dinero en la reforma y está desesperada.

La mujer a la que alquiló el piso se ha ido a otra vivienda a vivir de okupa. Cuenta que cuando ella firmó el contrato con su inquilina no sabía que tuviera antecedentes penales. La mujer a la que alquiló su piso es una chica de 33 años con una niña pequeña que cobraba una pensión y a la que su padre avalaba. «Esta gente son delincuentes con un nivel cultural muy bajo. Estoy fatal, tomando ansiolíticos. Estoy pensando en lo que me viene encima económicamente y no sé qué voy a hacer», apunta.

Pide encarecidamente que cambie la ley en España para proteger a los propietarios. Asegura que los Mossos sabían que las personas que vivían en su cas traficaban con drogas. «Son yonkis que se pinchan, ¿Cómo no les han llevado a la cárcel?», se pregunta.

