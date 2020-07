Su truco para adelgazar o la búsqueda de los titulares sobre Pablo Motos: Los momentos más destacados de Nuria Roca en ‘El Hormiguero 3.0’

Nuria Roca ya es toda una experta en su sección durante el programa de ‘El Hormiguero 3.0’. No hay nada que se le resista a la presentadora: desde hacerse un cambio en su aspecto facial hasta mostrar sus dotes de magia. Así nos ha sorprendido en esta temporada y donde hemos recopilado sus mejores momentos.

Nuria Roca exhibe sus habilidades con la magia

A Nuria Roca no se le resiste ningún reto, y menos si se trata de mostrarlo frente a Pablo Motos y los espectadores. Esta vez nos ha sorprendido con un truco muy sencillo pero que ha impactado por completo al presentador de ‘El Hormiguero’.

Con tan solo dos dados aparentemente simples, Nuria Roca se ha lucido con un truco de magia, y lo ha mostrado más de una vez. ¿Serías capaz de descubrir el truco?

Pablo Motos se defiende tras las críticas recibidas en algunos portales online

La colaboradora siguió todos los días todas las noticias para recopilar los titulares más locos del confinamiento, pero una le llamó la atención en especial.

El presentador de ‘El Hormiguero 3.0’ fue uno de los primeros en tratar el tema del coronovarius con delicadeza y de advertir lo complicado que podía llegar a ser: «El peor escenario es que se convierta en una pandemia».

El secreto para adelgazar de Nuria Roca

En pleno directo, Nuria explica a qué tratamiento se ha sometido para rejuvenecer su piel. “Te quita las grasillas de los sitios”, afirma la presentadora de televisión. Sin embargo, confiesa que al dolerle tanto, se lo hizo a medias, es decir, solo una pierna.

Debido a la eficacia este tratamiento, “al cabo de un tiempo tenía la pierna más delgada que la otra”, se sincera Nuria Roca entre risas. ¿De qué tratamiento está hablando?

¿Cuál ha sido la publicación más estúpida de Nuria Roca en sus redes sociales?

La escritora confiesa que publica cosas estúpidas en sus redes sociales y que no entiende que sus seguidores no la dejen de seguir. Confiesa, que se crea una necesidad de adicción a las redes sociales de estar constantemente publicando lo que hacemos continuamente: “si no lo cuelgas, no ha pasado”.

Entre un rifirrafe con su marido al lado, Nuria Roca defiende la postura de publicar fotos del día a día, incluso si te lo estás pasando bien. Sin embargo, Juan del Val en contradicción a su mujer, aboga por la premisa de que si alguien está disfrutando del momento y de las personas que le rodean, no piensa en exhibirlo en sus redes sociales.

Y tú, ¿qué piensas sobre la influencia de las redes sociales? ¿Tú también estás sometido y condicionado permanentemente a ellas?