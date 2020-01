‘Supervivientes 2020’: De Rocío Flores a Esperanza Aguirre, 16 concursantes que nos gustaría ver en Honduras

La cancelación de la segunda edición de ‘GH Dúo‘ ha obligado a Telecinco a cambiar sus planes y adelantar el estreno de ‘Supervivientes 2020‘, previsto para finales de febrero. Esto ha hecho que rápido se enciendan los motores y se empiece a hablar de qué famosos (y no tan famosos) saltarán del helicóptero este año para convertirse en concursantes del que es uno de los programas más exitosos de Mediaset.

Con Violeta Mangriñán supuestamente confirmada por su abandono forzoso en la pasada edición, se plantean muchos perfiles que podrían completar la lista de concursantes de la que será la 15ª edición del programa en Telecinco. Recuperando rostros algo olvidados, alargando las tramas del exitoso ‘GH VIP 7‘ o dando cabida a nuevos personajes, estos son los concursantes que nos gustaría ver en ‘Supervivientes 2020’.

1 Rocío Flores

Rocío Flores, de defensora de su padre en ‘GH VIP 7’ a ¿concursante de ‘Supervivientes 2020’?

Su participación en ‘Supervivientes 2020’ parece ser ya una realidad. Desde que empezó la defensa de su padre en ‘GH VIP 7’, fueron muchos los que pidieron que Rocío Flores se convirtiera en concursante de la nueva edición del reality de supervivencia de Telecinco. Y es que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha dado grandes momentos en el plató de ‘GH’, eclipsando incluso el propio concurso de su padre con sus intervenciones. Su participación en ‘Supervivientes’ podría servirnos, además, para conocer más a fondo su polémica relación con su madre y quizá nuevos detalles sobre su familia.

2 Hugo Sierra

¿Repetiría Hugo Sierra su victoria de ‘GH 18’ en ‘Supervivientes 2020’?

El propio Hugo Sierra ya aseguró que estaba en negociaciones para viajar hasta Honduras, pero queremos insistir en la necesidad de que el último ganador de ‘Gran Hermano‘ sea concursante de ‘Supervivientes 2020’. Su historia con Adara Molinero nos ha tenido pegados a la pantalla (y a las revistas) en los últimos meses y nos encantaría ver cómo evoluciona con Hugo a tantos kilómetros de distancia. El uruguayo ya consiguió ganarse el apoyo del público en su primera incursión televisiva, ¿repetiría el éxito en Honduras?

3 Esperanza Aguirre

¿Participaría Esperanza Aguirre en ‘Supervivientes 2020’?

Cuando todos soñábamos con la participación de Cristina Cifuentes o Albert Rivera en esta nueva edición de ‘Supervivientes’, ambos rechazaron la oferta. Pero quedan muchos políticos que ya no están en activo y podrían hacer sus maletas para irse a sobrevivir a los Cayos Cochinos. Esperanza Aguirre, sin duda, es una de ellos. Si el salto desde el helicóptero de Isabel Pantoja se convirtió en minuto de oro, seguro que el de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid no estaría lejos de serlo (más aún teniendo en cuenta la relación de Aguirre con los helicópteros). Ver a alguien que ha ocupado un cargo político en un formato así, tan alejada de su zona de confort, sería un gran aliciente para enganchar a parte de la audiencia que quiera descubrir cómo es realmente Esperanza Aguirre.

4 Orestes Barbero de ‘Pasapalabra’

Orestes Barbero, de ‘Pasapalabra’ y ‘El tirón’ ¿a concursante de ‘Supervivientes 2020’?

Con tan solo 19 años, Orestes Barbero se convirtió en concursante de ‘Pasapalabra‘. Cuatro años después muchos lo recuerdan como uno de los participantes más destacados de la última etapa del espacio de Telecinco. Su prolongada permanencia en el programa de Christian Gálvez lo llevó a convertirse en uno de los primeros concursantes de ‘El Tirón‘ hasta que fue eliminado en noviembre de 2019. Ahora, Orestes podría seguir los pasos de su compañero Paco de Benito, que participó en ‘Supervivientes 2016’, y partir rumbo a Honduras para ponerse a prueba y comprobar si la pesca y la prueba de apnea se le dan tan bien como el repaso al abecedario del mítico rosco.

5 Alejandra Rubio

¿Se estrenaría Alejandra Rubio como concursante de realities en ‘Supervivientes 2020’?

Desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro día a día, el casting de ‘Supervivientes’ siempre ha incluido a un influencer. Quizá Alejandra Rubio es la opción perfecta ya que conecta la parte de las redes, con más de 160.000 seguidores en Instagram, con la prensa del corazón más tradicional. Siendo hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos, su valor como concursante de un programa de este tipo es más que evidente. Además, Alejandra ya se ha estrenado en televisión como colaboradora del debate de ‘La isla de las tentaciones‘ y hace tiempo que comparte su vida en sus vídeos para la web de Mediaset. ¿Sería ‘Supervivientes’ el salto definitivo de la joven a la televisión y la fama? Cabe destacar que Alejandra Rubio compartiría isla con Rocío Flores, que no tiene relación con su madre Rocío Carrasco, a la que Alejandra llama «tita Ro» por su cercana relación con Terelu.

6 Julen de la Guerra (‘MyHyV’)

¿Se reencontrará Julen con Violeta en ‘Supervivientes 2020’?

El fin de su relación con Violeta Mangriñán fue una de las principales tramas de ‘Supervivientes 2019’ y es que la valenciana se enamoró de Fabio Colloricchio en la isla y dejó al que hasta entonces era su novio en directo. Muchísima gente se volcó entonces con Julen e incluso apostaron por él como concursante reserva de la edición. Sin embargo, el que fuera pretendiente y tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ no hizo las maletas para viajar a la isla. Ahora, con Violeta como posible concursante de ‘Supervivientes 2020’ viviendo su historia de amor con el mencionado italiano, podría reencontrarse con su ex en Honduras y convertirse en compañeros de concurso.

7 Fani Carbajo (‘La isla de las tentaciones’)

Fani podría cambiar ‘La isla de las tentaciones’ por la isla de ‘Supervivientes 2020’

En menos de dos semanas, Fani Carbajo le ha hecho tener «palpitaciones en el nabo» a Rubén, uno de los solteros de ‘La isla de las tentaciones’, así que la madrileña seguro que pondría los Cayos Cochinos patas arriba. Fani ha conseguido llamar la atención de los espectadores llegando al programa presentado por Mónica Naranjo como una persona muy celosa y fiel y convirtiéndose en la primera en traicionar a su pareja con uno de los chicos convertidos en «tentaciones». Seguro que muchos se alegrarían de ver a la apasionada joven en un formato como ‘Supervivientes’ para conocer cómo es realmente y ver hasta dónde puede llegar.

8 Víctor Gutiérrez

El waterpolista Víctor Gutiérrez sería un buen candidato para participar en ‘Supervivientes 2020’

Aunque en los últimos años se ha perdido este perfil, hubo mucho tiempo en el que no faltaban deportistas profesionales entre los concursantes de ‘Supervivientes 2020’. Es por esto que Telecinco podría recuperar ese espíritu más luchador que aporta al formato con alguien como Víctor González. El waterpolista, además, saltó al plano mediático al hablar abiertamente de su homosexualidad, lo que le daría un punto extra a su participación en el programa. ‘Supervivientes’ podría ser el sitio perfecto para que Víctor González se mostrase sin filtros al gran publico y saliese de sus piscinas habituales para meterse en las aguas que bañan los Cayos Cochinos.

9 Topacio Fresh

¿Tendría mejor suerte Topacio Fresh en ‘Supervivientes 2020’ que en ‘Bailando con las estrellas’?

La representación LGTB debería ser algo ya asimilado en los concursos de televisión para dar una muestra más amplia y fiel de la sociedad. Y si con Víctor González no cubriéramos ese aspecto, Topacio Fresh sería la candidata perfecta para unirse al grupo de concursantes de ‘Supervivientes 2020’. Y no solo por ser unas de las mujeres transexuales más populares de los últimos años, sino por su frescura, su sentido del humor y su simpatía con las que se ha ganado el cariño del gran público desde que saltó a la fama con sus apariciones en ‘Alaska y Mario‘. Sin duda alguna, la galerista nos daría momentos divertidísimos en la isla como ya lo ha hecho en su participación en otros programas como ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ o sus intervenciones en ‘Sálvame deluxe‘. Topacio Fresh fue la primera expulsada de ‘Bailando con las estrellas‘, donde el publico no supo valorar su talento en la pista de baile, ¿tendría más suerte como concursante de ‘Supervivientes’?

10 La Rebe (‘Los Gipsy Kings’)

¿Dejaría los oros La Rebe de ‘Los Gipsy Kings’ para participar en ‘Supervivientes 2020’?

Cuando en marzo de 2019 Noemí Salazar y La Rebe visitaron la casa de ‘GH Dúo‘ ambas dejaron claro sus ganas de participar en el reality. La primera ya ha conseguido su sueño siendo una de las concursantes de ‘GH VIP 7’, ¿pero estaría La Rebe dispuesta a probar suerte en ‘Supervivientes’? Durante las cinco temporadas de ‘Los Gipsy Kings‘, Rebeca Jiménez se ha convertido en una de las grandes protagonistas del docureality de Cuatro. Su gracia natural, su desparpajo e, incluso, su inocencia han hecho que se gane el cariño del público que la ha visto crecer hasta convertirse en madre de su primer hijo. Ahora La Rebe podría cambiar los oros que tanto le gustan por los cocos de Honduras y seguir la estela de Noemí como concursante de reality. ¿Conseguiría La Rebe aguantar tanto en la isla como su amiga lo hizo en la casa de Guadalix?

11 Carmen Borrego

Tras su polémico paso por ‘Sálvame Okupa’, ¿participaría Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2020’?

Carmen Borrego conoce de cerca este formato, ya que se encargó de parte de la defensa de Bigote Arrocet cuando el humorista participó en la edición de 2017. Ahora podría seguir los pasos del ya exnovio de su madre y viajar hasta Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2020’. Aunque Carmen Borrego haya desarrollado gran parte de su carrera detrás de las cámaras, desde que dejó atrás el anonimato en la primera temporada de ‘Las Campos‘ su presencia en los medios ha ido in crescendo e incluso se convirtió en una de las concursantes de ‘Sálvame Okupa‘. Su participación en el fugaz reality parece que no le trajo más que problemas, pero seguro que con el relax de las palmeras de Honduras todo iría mucho mejor y quizá descubriésemos a una Carmen Borrego más humana y simpática que la que estamos acostumbrados a ver en ‘Viva la vida‘.

12 Paula González (‘GH 15’)

¿Repetiría Paula González su triunfo de ‘GH 15’ en ‘Supervivientes 2020’?

Muchos la recordarán por su «muero de amor» y su «piñita bebé», pero poco o nada queda de aquella Paula inocente que conquistó a los espectadores de ‘GH 15’ hasta llevarse el ansiado maletín. La nueva Paula (con un notable cambio de look) regresó a los medios recientemente con un canal en la web de Mediaset en el que ha contado cómo ha cambiado su vida desde que la conocimos en 2014 y ha dejado atrás hábitos poco saludables. Ahora, Paula González podría volver a Telecinco convertida en concursante de ‘Supervivientes 2020’ y mostrar esa personalidad más madura y centrada que dice ser en sus últimos vídeos.

13 Luca Onestini

Luca Onestini, ¿el perfil italiano de ‘Supervivientes 2020’?

Ha llegado a nuestro televisión como defensor de su hermano en ‘GH VIP 7’ y, tras el romance de este con Adara Molinero, parece que lo ha hecho para quedarse. Ahora, Luca Onestini podría reencontrarse con Hugo Sierra, el archienemigo de su hermano, en Honduras y quizá ser amigos o alimentar la mala relación del ganador de ‘GH Revolution’ y Gianmarco Onestini. Aunque en España sea prácticamente desconocido, es uno de los personajes más populares de la televisión italiana y ya es habitual que famosos del país de la bota prueben suerte en nuestro ‘Supervivientes’. La carrera televisiva de Luca Onestini empezó en la versión italiana de ‘La isla de las tentaciones’ tras ser coronado Mister Italia en 2013. Más adelante pasaría por ‘Uomini e donne’ (‘MyHyV’) y ‘Grande Fratello VIP’ (‘GH VIP’). Sin duda, Luca da el perfil para convertirse en concursante de ‘Supervivientes 2020’.

14 Bárbara Rey

¿Será este año en el que Bárbara Rey participe por fin en ‘Supervivientes’?

En los últimos años, el nombre de Bárbara Rey ha sonado con fuerza para convertirse en concursante de ‘Supervivientes’, pero parece que nunca es el momento (o no hay el dinero suficiente). 2020 podría ser el año en el que la exvedette pusiera por fin rumbo a Honduras y nos regalara momentazos como los que ya nos dio en ‘Esta cocina es un infierno‘ o ‘Acorralados‘. Además, Bárbara lleva varios años participando en los debates de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’, por lo que podría estar cerca de hacer los sueños de muchos realidad y saltar del helicóptero para llegar a los Cayos Cochinos.

15 Mari Ángeles Delgado

Mari Ángeles Delgado sería una gran candidata para concursar en ‘Supervivientes 2020’

No podemos olvidar que si Bárbara Rey nos dio grandes momentos en ‘Acorralados’ fue en parte gracias a Mari Ángeles Delgado. La enemistad de ambas hizo que saltaran chipas continuas entre ellas y nos dieran discusiones y enfrentamientos épicos, por lo que sería genial que la madre de Aída Nízar viajara también a Honduras junto a Bárbara Rey. La que un día fuera la madre de Telecinco, porque Aída insistía en que «madre no hay más que una» y era la suya, tuvo gran presencia en televisión durante años en programas como ‘MyHyV’, pero de un tiempo a esta parte está algo desaparecida. ‘Supervivientes 2020’ podría ser la excusa perfecta para saber qué ha sido de Mari Ángeles en estos años y, por qué no, para que Aída vuelva a nuestra televisión.

16 Helena Rodrí, madre de Adara

Helena podría seguir los pasos de su hija y convertirse en la ganadora de ‘Supervivientes 2020’

Y si hay una madre que en los últimos meses ha tomado protagonismo es la de Adara Molinero. La participación y el triunfo de su hija en ‘GH VIP 7’ hicieron que Helena Rodríguez saltara a la palestra para defender en plató a Adara. El encuentro de Hugo Sierra con la que hasta hace unos meses era su suegra (y con la que parecía no tener una relación especialmente cercana) sería un gran aliciente para que los espectadores que estuvieron pendientes de la famosa casa de Guadalix se engancharan a ‘Supervivientes 2020’ desde el minuto cero. Además, Helena es una mujer deportista y luchadora por lo que seguro que daría grandes momentos en las pruebas del programa. ¿Veremos a Adara defendiendo a su madre en plató mientras esta convive con su ex en Honduras?