‘Supervivientes 2021’ arranca su duodécima gala con un homenaje a Mila Ximénez

La noche del miércoles 23 de junio, Cuatro emitió la duodécima gala de ‘Supervivientes‘ que, tras la muerte de Mila Ximénez, arrancó con Jorge Javier Vázquez vestido de negro antes de dar paso a un homenaje al concurso de su amiga y compañera, cuando participó en el reality en 2016. Una iniciativa a la que, además, se sumaba el hecho de que la gala estaba dedicada a la difunta colaboradora.

Jorge Javier, al frente de ‘Supervivientes’, tras el homenaje a Mila Ximénez

«Muy buenas noches, aunque no es un día agradable para ninguno de nosotros», arrancó Vázquez, con un plató apenas iluminado. El presentador señaló que «como ya saben, estamos consternados y totalmente bloqueados, porque ha fallecido nuestra compañera Mila Ximénez, fabulosa concursante de ‘Supervivientes’, en la edición de 2016, y queremos dedicarle nuestro programa de hoy«. «Todo el equipo de ‘Supervivientes’ quiere homenajear su memoria, y qué mejor forma que recordando su paso por Honduras», concluyó el catalán, dando paso a un vídeo recopilatorio del concurso de Ximénez.

«Me parece un reto importantísimo para mí», declaraba la sevillana, antes de embarcarse a la aventura, dado que «llevo mucho tiempo viviendo sola». «Si veo una bronca, ahí me meto. Y si no me metes, entraré igualmente», aseguraba la colaboradora, tras lo cual señalaba que prefería irse tras varias nominaciones, en lugar de irse en la primera, puesto que «sería un fracaso». Además, Ximénez señaló que cumpliría 64 años durante su paso por el programa, por lo que «me voy a sentir muy orgullosa de estar allí y voy a cerrar ciclos míos personales y profesionales que no pensé que cerraría«. A dichas palabras de la colaboradora, el programa añadió momentos de acción, de emoción y discusiones de Ximénez durante su paso por el reality, que despertaron más de una carcajada.

Mila Ximénez fue una concursante única. Te queremos y jamás nos vamos a olvidar de ti ?? Tu huella perdurará también en Honduras ?? ???? #SVGala12 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/dPs6zXujtO — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2021

«Estoy convencido de que nos estás viendo»

Tras el aplauso de los presentes en plató, Vázquez, con humor y cariño, reconoció que «la verdad es que estaba viendo las imágenes y es imposible no descojonarse viendo su paso por la isla». «Había momentos maravillosos», elogió el presentador, que desveló que Ximénez «me decía muchas veces que estaba contentísima de ir a ‘Supervivientes'», incluso a pesar de sus cambios de opinión antes de lanzarse definitivamente a la aventura. «Me decía que muchas veces estaba en casa y se ponía en vídeo la última gala, para recordar la emoción que sintió cuando vino desde Honduras», confesó el catalán, para después declarar que «estoy convencido de que nos estás viendo». Además, Vázquez quiso asegurar a la familia de la colaboradora que «estamos con vosotros», antes de concluir su intervención manifestando que «Mila, no te vamos a olvidar nunca y lo sabes perfectamente».