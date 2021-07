‘Supervivientes’ despierta indignación durante el televoto entre Melyssa y Olga Moreno

La noche del viernes 23 de julio, ‘Supervivientes 2021‘ alcanzó la segunda parte de su final, con Carlos Sobera al frente, en la que Melyssa Pinto y Olga Moreno se disputaron un puesto en el duelo final con Gianmarco Onestini, tras las dos últimas pruebas de la edición después de que Lola Mencía fuera la primera eliminada de la noche. Una ronda de televoto, decisiva y masiva, que acabó provocando problemas y, en consecuencia, quejas entre los seguidores del formato a través de las redes sociales.

Carlos Sobera habla con Melyssa y Olga Moreno en la final de ‘Supervivientes 2021’

Las dos concursantes quedaron en manos de la audiencia tras dos pruebas que colaron a Onestini en el duelo final de la noche, momento en el que la votación fue tan masiva que pronto los seguidores del concurso se toparon con que sus mensajes no eran respondidos por la organización. Un hecho sobre el que Sobera no dudó en pronunciarse en el plató, cuando el presentador declaró que «estáis votando tantos todos al mismo tiempo que ha habido un poquito de bloqueo». «Pero no os preocupéis, porque ya se ha resuelto y todos los votos que se han mandado se están contabilizando», aseguraba el vasco, durante el período de televoto activo.

Una vez cerrado el televoto, Sobera quiso conocer las opiniones de los presentes sobre cuál de las dos concursantes se disputaría el puesto del ganador de la edición frente a Onestini, momento en el que la mayoría de exconcursantes apostaron por Moreno, algunos muy a su pesar. Entre los que pudieron manifestar su opinión, estaba la madre de la propia Pinto, quien se mostró un tanto pesimista ante la posibilidad de que la catalana venciera a su compañera. «¿Estás pasándolo mal?», quiso saber el presentador, ante lo que Nela manifestó que «me han llegado muchos mensajes de gente que quería votar y no podía, entonces estoy asustada». «No, eso se ha arreglado», aseguraba Sobera, tranquilizador, momento en el que explicó que, durante la publicidad, «hubo un pico con tantos votos que se ha bloqueado el sistema», lo que no evitó que se multiplicaran las protestas.

#SVFinal2 Que se ha solucionado ? Yo llevo intentando votar desde las 00:15 hasta que habéis cerrado las lineas y no se enviaban, cuando otras veces he podido los que estaba mandando otra persona para Olga en casa, si se enviaban aunque tardaba en llegar la notificación. pic.twitter.com/PDBZOkPMmr — SirEni (@lSirEni) July 23, 2021

Pues, mira, @carlos_sobera ha pasado casi una hora y no he recibido confirmación pero sí me han cobrado!!!!#SVFinal2 pic.twitter.com/YML0YrtoJa — ???????????????? Terry-Kan ???????????????? (@TerryKan9) July 23, 2021

Me huele muy mal todas estas explicaciones de Carlos Sobera. #SVFinal2 — Alex Cyrus ???? (@Srto_Cyrus) July 23, 2021

#SVFinal2 Esto huele un poco raro no? «Gracias a los altos cargos ellos saben por qué» ¿Por que será? pic.twitter.com/0XXieMsq5g — ismael ruiz (@ismxel0) July 23, 2021

la gente sin poder votar a Melyssa es que menudo puto tongazo de edición estoy hasta los cojones #SVFinal2 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) July 23, 2021

Veréis que ni para la final pondrán los porcentajes. Y encima con problemas en las líneas, venga ya. Melyssa ganadora! #BulldogCómpliceDeMaltrato #SVFinal2 pic.twitter.com/ZYtDLcDKNj — laSoldado (@laSoldado1) July 23, 2021

EL TONGO MAS GRANDE Y MAS DESCARADO DE LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EN ESTE PAÍS #SVFinal2 pic.twitter.com/vfrHMbZmld — Vaquerizo (@vaquefake_) July 23, 2021

Menudo tongazo de edición, apago la tele ya, nadie se cree que Olga se haya cargado a Tom, Melyssa y Lola de seguido. TONGO #SVFinal2 — Ec????? ????? (@_EckmannGH_) July 23, 2021

Con este tongo Telecinco demuestra que realmente no apoya a Rocio Carrasco, solo la utiliza para la audiencia. Han llevado ELLOS mismos a Olga a la final y la harán ganadora.

Una vergüenza.#SVFinal2 #BuldogCompliceDeMaltrato — Iván (@Ivanyanoviene) July 23, 2021

#SVFinal2

Pero de verdad alguien se cree que Olga haya expulsado a Melyssa???? pic.twitter.com/tsyjuDAKMu — El Cosmopolita???????????????? (@sugar_saady) July 23, 2021

@ Mediaset, os merecéis hundiros en audiencias por este pedazo de tongo con Melyssa. No tenéis vergüenza #SVFinal2pic.twitter.com/rL4mV7Sc21 — stanqueens (@malabichas) July 23, 2021

Casi cuatro meses dándolo todo para que después se marquen un tongazo en la final. De vergüenza.

Melissa es la ganadora moral de esta edición.

#SVFinal2 pic.twitter.com/MCbYT5Ojv6 — ?????????????????| LA FORTUNA (@bacialu) July 23, 2021

«Ha despertado el interés de verdad»

«Digamos una cosa: el proceso de votación es realmente serio, con una empresa competente, contrastada y cuya labor está sometida a examen», aseguraba el presentador, quien afirmó que «esto no es una tontería ni se hace de cualquier manera. No nos interesa, además». «Queremos que se haga bien, así que no tengas miedo en ese sentido», prometió el vasco a Nela. De hecho, el presentador aseguró que la participación durante dicho televoto era «la mayor y más importante desde 2011, señal de que ha despertado el interés de verdad». Sin embargo, el hecho de que Moreno se alzara como vencedora del enfrentamiento solo multiplicó las quejas de los espectadores, dado que Pinto había sido aparentemente una de las grandes favoritas de la edición de cara a la audiencia, casi desde el comienzo del reality, más aún después de su recorrido en Honduras.