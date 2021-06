‘Supervivientes’ sanciona a Lola y Omar Sánchez por robar comida al equipo del programa

El domingo 27 de junio, Jordi González volvió a situarse al frente de una nueva gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘, en la que se descubrió que Marta de Lola y Omar Sánchez habían llevado sustraído ciertos aperitivos al equipo de ‘Supervivientes‘ encargado de hacerles el seguimiento diario. Un movimiento por parte de ambos concursantes que tuvo sus consecuencias, después de que fuera la segunda vez que la leonesa se lanzaba a saltarse de esa forma las reglas del formato.

Jordi González comunica las sanciones a Omar Sánchez y Lola en ‘Supervivientes’

González conectó con Cayo Paloma, donde se encontraban Sánchez y Lola, junto a Lara Sajén, con el fin de mostrar unas imágenes en las que se podía ver a una cabizbaja Lola confesando tener «miedo de haber echado a perder mi concurso». «He vuelto a caer en la tentación, porque salió el tema. La tonta del culo he sido yo, como siempre», reconoció la leonesa, ante al inspector asignado por el programa para vigilarlos. «Como he visto que lo habéis visto, vengo a pedir perdón antes de que me lo digáis, porque doy la cara», confesó Lola, quien admitió, además, haber sustraído comida dos días diferentes, junto a Sánchez. Unos paquetes de galletas y de kétchup que la concursante no dudó en devolver al inspector cuando este se lo pidió.

«Me da mucha pena, porque tengo un concurso muy limpio. Llevo aquí tres meses pasándolo muy mal y no quiero que mi imagen sea esa. Como siempre, acabo cagándola», lamentó la concursante, quien pidió disculpas «a la dirección, a la organización, al equipo que está aquí» y a sus dos compañeros. «Nos puede la tentación. Nadie te va a quitar el concurso que has hecho», la consoló el canario, quien acabó perdiendo los nervios y manifestó, entre lágrimas que «no quiero que nos machaquen fuera, en la tele, por mi culpa y por unas putas galletas». «Por favor, sáquenme de aquí ya. Quiero irme. No quiero que sufra por mí, porque lo he hecho mal», añadió Sánchez, en referencia a Anabel Pantoja y lo mal que ella misma había confesado haberlo pasado en algunos momentos para defenderlo. «Salió el tema de cuando pasó la primera vez. Empezamos con la coña y nos pudo el ansia«, relató Lola, a la hora de hablar con González, ante quien admitió que «Omar probó un día y, como salió bien, nos creímos más listos que nadie».

«Lo paso mal por la comida»

«Es lamentable, es verdad», reconoció Lola, mientras que González quiso subrayar que «tú vas al concurso de supervivencia y los compañeros van a trabajar». «Cometimos un error. Todo el mundo lo hace. Me fastidia porque estaba remontando tras la visita de Anabel y me jode porque puede que la machaquen a ella por algo que he hecho yo», declaró por su parte Sánchez. «No me considero una persona que entre a robar, pero lo paso mal por la comida», añadía el superviviente. El presentador reconoció entonces que «la organización está decepcionada, porque es saltarse las normas del concurso y habéis traicionado la confianza que se os otorgó desde el principio», e incluso apuntó a que «habéis traicionado vuestro propio recorrido en el concurso».

«Este acto no va a quedar sin sanción. Incluso puede influir en la audiencia en decisiones futuras», vaticinó el barcelonés, para después anunciar que «Lola, a partir de este instante, tienes prohibido entrar en el mar». «Ya que hemos visto que entras donde te da la gana, no puedes entrar hasta nueva orden», comentó González, quien comunicó a Omar que «a partir de ahora, irás con los ojos vendados. Ojos que no ven, tentación que desaparece». Una sanción que, sin embargo, no llegó a cobrarse, dado que el canario fue expulsado definitivamente del reality apenas unos segundos después.