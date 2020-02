‘Survivor’ estrena su edición 40: Cómo se ha reinventado el formato original a lo largo de estos 20 años

‘Survivor‘ cumple 20 años de emisión ininterrumpida en Estados Unidos. El formato de supervivencia, que ofrece dos ediciones anuales, es uno de los pilares más sólidos de la cadena CBS y cuenta con una legión de seguidores que no cesan en su fascinación por este juego que combina aventuras, relaciones personales, estrategias y experimentos sociales. El concurso presentado por Jeff Probst alcanza en 2020 su 40ª edición y lo celebra por todo lo alto trayendo de vuelta a algunos de sus ganadores históricos en ‘Winners at War’.

En realidad, se trata de un formato estrenado en Suecia en 1997, pero la televisión estadounidense ha sabido hacerlo evolucionar e introducir cambios que añadiesen más emoción a las bases del juego sin traicionar la esencia del programa. Para celebrar el aniversario de ‘Survivor’, en FormulaTV recapitulamos aquellos giros o twists que, aunque quizás no parecían relevantes en un principio, han acabado transformando y enriqueciendo el reality show para ayudar a traerlo hasta nuestros días.

1 Ídolos ocultos de inmunidad

Jeff Probst con un ídolo oculto de inmunidad

Es el twist por excelencia, el que consiguió revolucionar sin igual el juego. La 11ª edición, ‘Survivor: Guatemala’, introdujo una importante novedad: la inmunidad ya no era solo cosa del equipo o la persona que ganara las pruebas. Desde ese momento, cualquier náufrago podía hacerse con ella si encontraba los hidden immunity idols, un ídolo escondido en algún lugar del campamento, de las zonas de pruebas o de la isla del exilio. La técnica de búsqueda ha ido mejorando con los años y los supervivientes, cada vez más expertos, ya dan con ellos sin necesidad siquiera de obtener pistas previas.

El debate sobre cómo este elemento ha modificado las estrategias es muy amplio y no son pocos los fans que opinan que cuando se introducen demasiados ídolos ocultos el juego se pervierte en exceso. Sin embargo, es innegable que cambiaron para siempre la manera de votar en el Tribal Council, que los concursantes deben contemplar siempre un plan B y dividir sus votos y que nos han regalado grandes momentos, desde la creación de ídolos falsos que dejan con cara de bobo a quien los usa al «reparto de ídolos» en el último segundo para salvar las alianzas de los subestimados.

2 La Isla del Exilio

La Isla del Exilio de ‘Survivor: Panama’

Aunque se había presentado en ‘Survivor: Palau’, no fue hasta dos ediciones después cuando la Isla del Exilio se implantó de forma regular. Elegido a través de diferentes métodos, un náufrago debe exiliarse a un enclave y sobrevivir durante varios días en solitario con recursos escasos. La mayoría de las veces es, además, el lugar en el que se encuentran los ídolos ocultos. Esta novedad es la expresión máxima del sole survivor, la oportunidad perfecta para demostrar que realmente se es capaz de sobrevivir al medio, al juego y, sobre todo, a uno mismo. Con el tiempo, cómo no, dio lugar a nuevos giros como Islas del Exilio con lujos o en pareja.

3 Los cambios de tribu

Los cambios de tribu, los momentos más temidos por algunos náufragos

«Everybody drop your buffs», las cuatro palabras de Jeff Probst que hacen temblar a quien se encuentra en la alianza mayoritaria y saltar de alegría a quienes no. Con esta frase se disuelven las tribus y se crean nuevos grupos. ‘Survivor’ ha aprendido con los años a jugar con este giro que se complica especialmente si, además, aumenta o disminuye el número de tribus, incorporando en ocasiones nuevos campamentos en los que hay que volver a empezar de cero, como si se regresase de vuelta al primer día. Se puede afirmar que en todas las ediciones en las que se ha utilizado este giro ha tenido un impacto directo en la final.

4 La Isla de la Redención

Una de las islas de la redención

No es uno de los twists con más adeptos pero no por ello se ha dejado de darle oportunidades. La 22ª edición del programa introdujo la Redemption Island y, por primera vez, el apagado de la antorcha no marcaba el final definitivo de los expulsados. Estos eran trasladados a un campamento secreto en el que se enfrentaban entre si y, si aguantaban lo suficiente, tenían la oportunidad de regresar al juego, algo inédito y que obligaba a los concursantes a tener más tacto todavía con los compañeros a los que eliminaban en el Tribal Council. La mecánica se repitió -con variaciones- en ‘South Pacific’ y ‘Blood vs. Water’, así como en ‘Edge of Extinction’ y ‘Winners at War’, la edición de ganadores.

5 Los experimentos sociales

Las tribus del primer ‘Brain vs. Brawn vs. Beauty’

‘Survivor’ se ha tomado en serio los experimentos entre distintos grupos sociales y, a lo largo de sus 40 ediciones, ha enfrentado a tribus por género, por edad e, incluso, por etnia. Con el tiempo, ha profundizado y dedicado ediciones a colectivos más específicos. En ‘Cagayan’ y ‘Kaoh Rong’ compitieron tres tribus en base a sus aptitudes más destacadas: el físico, la inteligencia o el carisma. ‘Worlds Apart’ formó grupos de blue collar, white collar y no collar en función de sus profesiones, mientras que la 33ª edición enfrentó a la generación X y los millennials. En este último caso, la temática inundó las pruebas y a menudo se planteaban alternativas a largo o corto plazo, enfocadas respectivamente a la personalidad de cada generación.

6 Los (numerosos) regresos de exconcursantes

Algunos de los supervivientes que han participado varias ocasiones

En estos 20 años, ‘Survivor’ ha conseguido crear auténticas leyendas gracias a una base poderosa de fans. El formato no ha experimentado con concursantes famosos (a excepción de algún deportista retirado de forma esporádica) porque sus propios participantes se han convertido en referentes y gancho por si mismos. Por ello, no es de extrañar que las ediciones con exconcursantes sean cada vez más frecuentes.

El primer ‘All Stars’ se produjo en la octava edición y, el segundo, en la 16ª, donde un grupo de fans se enfrentó a otro integrado por sus grandes favoritos. Desde entonces, hemos visto ediciones temáticas de héroes y villanos históricos del formato, exconcursantes compitiendo con sus familiares, exconcursantes elegidos por el público para regresar y exconcursantes que destacaron por su habilidad para marcar un antes y un después en el concurso. Además, ha habido varias ediciones en las que dos o tres supervivientes míticos han regresado para liderar diferentes tribus.

7 Blood vs. Water

Ciera y Laura en ‘Survivor: Blood vs. Water’

Combinando los dos puntos anteriores, dos de las ediciones más recordadas de la historia de ‘Survivor’ serán siempre las ‘Blood vs. Water’, en las que los náufragos competían frente a sus familiares en tribus separadas. El giro dio lugar a grandes momentos y puso a prueba los escrúpulos de padres, hijos, hermanos y parejas, que llegaron a desvelar en ocasiones que estaban dispuestos a imponer la estrategia o «water» sobre la sangre o «blood». También regaló jugadores inolvidables que, motivados por la expulsión prematura de su familiar, intentaron cualquier cosa para ganar el premio en nombre de los dos.

8 Los cambios de localización

‘Survivor: Game Changers’ presenta una temática de naufragio

En los primeros años de ‘Survivor’ el cambio de localización supuso siempre un incentivo. Además de los paisajes y las condiciones del terreno, el entorno proporcionaba una temática visual a cada edición y la estética varió radicalmente de Australia a China pasando por Gabón, Tailandia, Camboya, Filipinas, Guatemala o el Amazonas. Sin embargo, con el tiempo se optó por maximizar costes y lo que en un principio se redujo a un cambio cada dos ediciones finalmente se convirtió en una estancia permanente en Fiji a partir de la 33ª edición. Ni siquiera Jeff Probst parece dispuesto a trasladarse, convencido de que esas islas proporcionan todo lo que el reality necesita. Esto no significa, no obstante, que el programa no mantenga su apuesta por la imagen y sorprenda con ambientaciones diferentes cada año.

9 Las ventajas ocultas

Una de las ventajas ocultas de ‘Survivor’

Con el fin de complicar las estrategias, el programa de CBS ha ido ofreciendo cada vez más y más variados privilegios a sus concursantes. Los náufragos ya no solo pueden encontrar ídolos ocultos de inmunidad, sino también pequeñas ventajas que les ayuden a avanzar en el transcurso del juego. Aunque rara vez consiguen utilizarlas de forma efectiva, algunas de estas ventajas han permitido robar el voto de expulsión a otro compañero y votar por él, anularlo o ser inmunes en un momento puntual, entre otras.

10 Del ganador físico, al ganador social, al ganador estratégico, al ganador desapercibido

Jeff Probst recuenta los votos

Con todos estos cambios en la mecánica y la consecuente evolución del juego de ‘Survivor’, el perfil de ganador ha ido variando de manera inevitable a lo largo de estos 20 años. En las primeras ediciones el jurado de expulsados valoraba más dos perfiles de concursantes a la hora de votar al vencedor del millón de dólares: por un lado, el náufrago capaz de adaptarse al medio y ganar las pruebas de inmunidad; por otro, el que creaba auténticos lazos de amistad entre sus compañeros o necesitaba el premio económico por una circunstancia personal.

Sin embargo, el programa fue consagrándose poco a poco como competición y se fue valorando cada vez más al jugador que desplegaba todo tipo de estrategias con tal de llegar al final, aunque para ello traicionase amistades. La gran dificultad se ha presentado en las últimas ediciones, cuando los concursantes son conscientes de que reunir cualquiera de estas tres características te convierte en un jugador peligroso y, por tanto, una potencial víctima de los famosos blindsides. De este modo, cada vez es más complicado encontrar el perfecto equilibrio entre hacer un juego que merezca la pena ser votado y el sigilo para evitar convertirse en el enemigo público número uno.