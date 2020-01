Susana, cada vez más lejos de Gonzalo en ‘La isla de las tentaciones’: ‘Veo una cara de él que no me gusta’

La noche del jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones‘, en la que las chicas vivieron una nueva hoguera. Una ocasión en la que Susana Molina pudo ver el comportamiento de su pareja, Gonzalo Montoya, con las solteras de la villa, especialmente con Katerina. Imágenes que no gustaron nada a la ganadora de ‘GH 14‘, a raíz de los continuos comentarios que Montoya lanzaba sobre el físico de sus acompañantes.

Susana, decepcionada con Gonzalo en ‘La isla de las tentaciones’

«Lo que vea va a ser súper decisivo», adelantó Susana, en el trayecto a la hoguera, tras lo cual confesó que «me daría rabia que siguiera adelante con Katerina». Al llegar, Molina fue la encargada de inaugurar la hoguera, donde pudo ver cómo su pareja lanzaba comentarios sobre las tetas o los culos de las solteras, ante lo que Susana confesó sentir una «mezcla de asco y rabia». «Pensaba que no iba a hacer esos comentarios. Estoy viendo una cara de él que no me gusta nada», declaró Molina.

A continuación, Susana pudo ver cómo Montoya «bromeaba» con el hecho de que se mareaba con las tetas de Katerina mientras bailaban juntos, algo que aumentó los sentimientos negativos de la participante. «No se está poniendo en mi lugar en ningún momento. Me parece lo peor. No lo reconozco», confesó Molina, tras lo cual insistió en la rabia que sentía «porque me siento traicionada». «Si ha encontrado algo en ella que nos falta, lo mejor que me puede pasar es que tenga algo con ella y hasta luego», añadió la participante, sobre la relación entre su pareja y Katerina. «No se asemeja en nada a mí y no quiero eso en mi vida», reconoció Susana.

«Es como una infidelidad»

«Parece un neandertal», criticó Molina, antes de confesar que «estoy aburridísima ya», al ver los continuos piropos de Montoya a Katerina. «Para mí es como una infidelidad, porque está haciendo que sabe que me va a hacer daño y le da igual», reconoció Susana, tras lo cual señaló que «no tiene por qué seguir así, tengo muchas cosas que hablar con él». «Ya no lo veo igual», admitió la pareja de Gonzalo, quien confesó estar «muy cabreada y siento mucho asco» e incluso compartió su situación con el resto de solteros al volver a la villa. «Es dejarme a mí como una pringada», protestó Susana, mientras sus compañeras también se mostraron muy críticas con el comportamiento de Montoya. «Me parece un despropósito», opinó Fani, mientras que Andrea declaró que «me parece súper guarro». «Estoy en un punto en el que, si lo encuentro, lo mando a la mierda. No me vuelve a ver el pelo», reconoció Molina, ante sus compañeros.