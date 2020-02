Susi Caramelo, contra Fani por reírse de Christofer en ‘La isla de las tentaciones’: ‘¡Asquerosa!’

La gran protagonista de ‘La isla de las tentaciones‘ está siendo sin duda Fani Carbajo. La chica tardó muy poco en serle infiel a su pareja Christofer con Rubén, uno de lo solteros, y desde ese momento ha estado en el foco del huracán en cada una de las entregas emitidas en Telecinco y Cuatro. Esta situación desembocó en una ‘hoguera de la confrontación’ que el chico decidió pedir y en la que participaron ambos. Esta se saldó con el abandono de Christofer del concurso mientras ella no dudaba en reír y enfrentarse al que ha sido su novio durante siete años, una actitud que gustó a pocos.

Susi Caramelo y Fani de ‘La isla de las tentaciones’

Fueron muchos los seguidores de ‘La isla de las tentaciones’ que no dudaron en criticar a Fani en redes sociales. La falta de empatía con la chica y la forma de tratar a Christofer tras ver con él los momentos más íntimos que ha compartido con Rubén fueron determinantes para que se ganase la enemistad de muchos, incluida Susi Caramelo. La que fuese reportera de ‘Las que faltaban‘ y actual colaboradora de ‘Cero en historia‘ en #0 de Movistar+, comenta habitualmente el reality de Mediaset en sus Instagram Stories y sí, tras la ‘hoguera de la confrontación’ quiso mojarse y dar su opinión sobre lo que había hecho Fani en el programa.

«Acabo de llegar a mi casa de trabajar y me he puesto ‘La isla de la felación'», empezaba diciendo Caramelo, antes de dar opinión sobre el tema. «No soporto a Fani, esa tía es una asquerosa, eso no se hace. Puedes ir a la isla, te puede dar el calentón, te puedes enrollar con quién te de la gana, pero lo de reírte de una persona con la que has estado siete años, que te quiere y es buena persona… Que seas así de asquerosa… ¡Asquerosa!«, decía la chica completamente indignada con la participante de ‘La isla de las tentaciones’, evidenciando que está completamente en contra de la actitud que ha tenido en su paso por República Dominicana.

Este es el vídeo completo pic.twitter.com/mL1roOjYqe — [) / / | [) (@davidcsgo89) February 5, 2020

Zasca contra Rubén

Pero la cosa no quedó ahí, y es que Caramelo no dudó en seguir cargando contra la chica en otros Stories que publicó y contra su amante. «Me ha sentado fatal que el chaval no es un hombre. ¿Cómo que no es un hombre? Me he enterado esta tarde que tienes un crío y encima está haciendo el chaval de padre. A ver si el rozacebollas este que te has echado de novio, que solo te quiere para restregarse el nabo te va a hacer eso… ¡Asquerosa, otra vez!«, concluía la chica en estos vídeos cortos que han sido ya compartidos en redes sociales por decenas de fans que siguen el espacio y que no han dudado en apoyar las palabras de Carmelo sobre la actitud de Fani.