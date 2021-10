‘Swagger’ encesta dentro y fuera de la cancha: «Queríamos golpear con la verdad»

‘Swagger‘ late al ritmo de los botes de una pelota de baloncesto, pero en todo momento trata de ir más allá. La nueva serie de Apple TV+, que toma como referencia las experiencias de Kevin Durant como estrella en ciernes, retrata la inspiradora historia de Jace Carson, un adolescente negro que dedica todos sus esfuerzos a un deporte que puede ser su vía de escape. Cada día, el personaje del debutante Isaiah Hill trata de acercarse más a la meta de jugar en la NBA, pero sus mates no bastan para ser especial. Si quiere ser una estrella, tiene que comprender el valor de trabajar en equipo.

Hasta aquí, la premisa no parece alejarse del drama deportivo promedio, un ámbito que ‘Swagger’ domina sin demasiados problemas, pero lo realmente apasionante llega cuando de esas raíces tan reconocibles brotan inquietudes sociales de calado. «Mi intención era mantener a la gente al filo del sofá con esta historia para después golpearles con la verdad. Queríamos mostrar un baloncesto que pareciera auténtico e incluir muchos temas dentro de la serie», nos explica el showrunner Reggie Rock Bythewood, que ha sido capaz de encapsular cuestiones como la salud mental, la violencia racista o la pandemia sin renunciar a la emoción sobre la pista.

Isaiah Hill y O’Shea Jackson Jr. en ‘Swagger’

Saturday night lights

Aunque los diferentes debates sociales sean esenciales en el producto final, la auténtica base de ‘Swagger’ radica en el baloncesto y todo lo que rodea al desafío de triunfar en un deporte antes incluso de llegar a la élite. «Hay muchos Jace Carsons en diferentes barrios, y esta historia puede ser el combustible que les impulse a tomar las riendas de sus propios viajes«, afirma Hill, que está muy bien rodeado en el elenco juvenil por estrellas como Quvenzhané Wallis, que fue nominada al Oscar por «Bestias del sur salvaje» hace casi una década, o Caleel Harris, que viene de brillar en la demoledora ‘Así nos ven‘.

«Decir que somos amigos es quedarse corto. Nos hemos convertido en una familia después de pasar por tantas cosas«, confiesa Harris, cuya obsesión por el baloncesto no le había empujado a jugarlo en serio hasta que consiguió el papel de Musa, el carismático chico que siempre da energías al nuevo equipo de Jace. «Había mucha preparación de cara las secuencias de baloncesto, pero era muy divertido grabarlas. Era satisfactorio ver el resultado de meses de entrenamiento», añade el actor.

El equipo de ‘Swagger’

Por su parte, Wallis tampoco estaba acostumbrada a sentir el tacto del balón, pero el rol de Crystal era la oportunidad perfecta para encarrilar una carrera que empezaba a dar por perdida. «Estaba pasando por un mal momento. No conseguía trabajo a pesar de hacer muchas audiciones. Siempre me decían que no y era muy difícil, así que empecé a dejarlo de lado. Entonces surgió ‘Swagger’. En primera instancia tuve dudas, pero mi familia me animó a intentarlo, así que hice la prueba. Hablé una sola vez con Reggie y toda la confianza depositada en mí y el proyecto fue todo lo que necesité para ponerme a trabajar«, recuerda la joven intérprete, que ha conseguido hacer suya la convicción de Crystal de prosperar ante las adversidades.

Dentro de la familia de ‘Swagger’, el toque adulto lo pone, en buena medida, O’Shea Jackson Jr, que interpreta a Ike, la promesa que acabó fracasando y que ahora trata de evitar que los chavales a los que entrena cometan sus errores. «No quería enfocar a Ike como un padre o un hermano para Jace, sino como Ike hablando con su versión joven, como si se mirara al espejo para decirse lo que no debería hacer y dar consejos que le habrían sido útiles«, asevera el hijo de Ice Cube, que completa un reparto en comunión.

Quvenzhané Wallis junto a Isaiah Hill en ‘Swagger’

Ajustándose a la nueva normalidad

La integración en las tramas de la crisis sanitaria o el auge del movimiento Black Lives Matter tiene especial mérito si tenemos en cuenta que ‘Swagger’ tendría que haberse rodado antes de que el coronavirus paralizara a la industria del entretenimiento. «Introducir lo que estaba sucediendo en el mundo fue algo natural. Cuando empezamos a plantear la narrativa de la serie, no había sucedido lo de Breonna [Taylor] y Ahmaud [Arbery] ni había estallado la pandemia, así que no lidiamos con esos temas. Pero cuando pasó todo, sentimos que teníamos que abordarlo. Aun así, no se desbarataron los planes que teníamos para la historia, sino que mejoró el relato y añadió elementos que jamás habríamos previsto», asegura Bythewood.

La labor de absorción se extiende al reparto, como reconoce Shinelle Azoroh, quien da vida a la sacrificada e imbatible madre de Jace: «El mundo se detuvo y nadie sabía qué iba a pasar. Cuando volvimos estábamos aún más concentrados, teníamos la convicción de ser auténticos a la hora de contar esta historia. Me gusta que utilizaran aquello que estaba sucediendo, porque me hacía sentir como una artista y no solo como una actriz que recitaba palabras«.

En cualquier caso, la labor de denuncia no se introduce por cumplir con la moda de turno, sino que se entronca con el espíritu de la serie. «Evitamos que los personajes se sintieran como víctimas. En su lugar, queríamos resaltar que hay optimismo y esperanza siempre que mantengas la fortaleza«, razona Bythewood, que ha querido transmitir ese mensaje desde el mismo título: «De una manera superficial, swagger hace referencia a la bravuconería, la confianza, pero si profundizas un poco realmente tiene que ver con encontrar un propósito mayor que tú mismo. Eso te empuja a alcanzar tus objetivos, así que el mensaje tiene que ver con caminar con swagger tanto por la pista como por la vida».