‘Sweet Tooth: El niño ciervo’ renueva por una segunda temporada en Netflix

En un año marcado por los estragos de la pandemia de coronavirus, ‘Sweet Tooth: El niño ciervo‘, que precisamente está ambientada en un mundo afectado por una crisis global, se ha consolidado como uno de los títulos más celebrados. Ante esta gran acogida, Netflix ha tomado la decisión de encargar una segunda temporada de la adaptación de la serie de novelas gráficas de Jeff Lemire.

La renovación llega casi dos meses después del debut de la serie, que se produjo el 4 de junio. Sin hacer mucho ruido antes de su lanzamiento, ‘Sweet Tooth: El niño ciervo’ ha conseguido fascinar a crítica y público con la historia de Gus, un pequeño con rasgos humanos y de ciervo que emprende un viaje para descubrir su auténtico origen, descubriendo las apasionantes historias de aquellos que habitan en su devastado mundo.

Para hacer este anuncio más emocionante, la plataforma de streaming envió un paquete al elenco de la serie. En su interior se desvelaba el encargo de la segunda temporada a través de una enorme tableta de chocolate, a la cual no han tardado en hincar el diente como haría Gus. Una vez terminado el dulce, los protagonistas podrán ponerse manos a la obra con esta nueva entrega, que contará con ocho episodios.

IT’S OFFICIAL: #SweetToothSeason2 is officially happening and our cast found out in the sweetest way possible: pic.twitter.com/6R6X3mxwvk

— Sweet Tooth (@SweetTooth) July 29, 2021