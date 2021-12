Sylvester Stallone da el salto a televisión con ‘Kansas City’

Sylvester Stallone prepara su aterrizaje en televisión. Según informa Deadline, el actor y director de «Rocky» se encuentra en estos momentos negociando su fichaje por el drama de Paramount+ ‘Kansas City’, el próximo proyecto de Taylor Sheridan, creador de series como ‘Yellowstone‘ o ‘Mayor of Kingstown‘, y el veterano guionista Terrence Winter, cuyo currículum incluye ficciones como ‘Los Soprano‘ o ‘Boardwalk Empire‘.

Sylvester Stallone

Si las negociaciones finalmente llegan a buen puerto, este supondrá el primer papel importante de Stallone en la pequeña pantalla dado que sus anteriores trabajos televisivos se limitan a apariciones en los años setenta, antes de su salto a la fama con «Rocky», en series clásicas como ‘Police Story’ y ‘Kojak’ y algún que otro cameo en ficciones como ‘Sigue soñando’ de HBO, ‘Las Vegas‘ de NBC y, más recientemente, en varios episodios de ‘This Is Us‘.

‘Kansas City’, producida por 101 Studios, la compañía detrás del creciente universo televisivo de Sheridan, sigue a un mafioso italiano de la ciudad de Nueva York (al que, si todo va bien, dará vida Stallone) que se ve obligado a trasladarse al lugar más improbable: Kansas City, Missouri. Ambientada en la actualidad, el legendario mafioso Sal se enfrentará a la inesperada tarea de reconstruir su familia de la mafia italiana en la modernizada ciudad del medio oeste. Allí Sal se encontrará con personajes tan sorprendentes como ingenuos que le seguirán a lo largo de su poco convencional camino hacia el poder.

¿Una nueva franquicia?

La nueva ficción entrará a formar parte de la lista de producciones televisivas de Sheridan, que en poco tiempo se está convirtiendo en uno de los creadores más importantes de la actualidad gracias al incontestable éxito de público de ‘Yellowstone’, un western moderno protagonizado por Kevin Costner poco conocido fuera de Estados Unidos que incluso ha dado pie a un spin-off, ‘1883’, que se estrenará en poco más de una semana.

«Taylor es un creador prolífico debido a los personajes multidimensionales que crea y los mundos complejos que construye«, defiende David C. Glasser, director ejecutivo de 101 Studios. «Poder tener al legendario Sylvester interpretando a uno de estos personajes es un verdadero privilegio. Y, por si no fuese suficiente, tenemos con nosotros produciendo el proyecto a Terence, responsable de algunos de las series de televisión más cautivadoras y profundamente respetadas de la historia».

Stallone, a sus setenta y cinco años de edad, sigue siendo una estrella respetada de Hollywood, y no es para menos. De su cabeza surgieron franquicias tan importantes como «Rocky», «Rambo» o «Los mercenarios», y es una figura capital del cine de acción de los últimos cuarenta años tanto delante como detrás de la cámara.